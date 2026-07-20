Pogledajte koji su sve slavni pratili najneobičnije prvenstvo do sad

Svjetsko prvenstvo 2026. pokazalo je kako to izgleda kada Amerikanci organiziraju najveći nogometni turnir. Sve je bilo podređeno dobroj zabavi i velikom showu, pa su stadioni izgledali kao prave holivudske zabave. Utakmice nisu privukle samo ljubitelje nogometa, već i hrpu poznatih lica koja inače viđamo samo na filmovima, koncertima ili modnim pistama.

Dok se igrao vrhunski nogomet, na tribinama je bilo nemoguće ne primijetiti sve te slavne osobe. Od glazbenih zvijezda poput Beyoncé, preko glumaca poput Timothéeja Chalameta, pa sve do poznatih sportaša iz drugih sportova, svi su htjeli biti viđeni na ovom prvenstvu. Zavirite u galeriju i pogledajte tko je sve pratio utakmice na dosad najglamuroznijem i potpuno drugačijem turniru.