Ovo nije smjelo biti viđeno u finalu: Pogledajte obračun nakon zadnjeg zvižduka

Pobjedu Španjolske od 1:0 protiv Argentine u finalu Svjetskog prvenstva zasjenio je žestok sukob koji je izbio odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Nakon što je Ferran Torres u produžecima donio naslov "La Furiji", došlo je do naguravanja i fizičkog obračuna između igrača.

U središtu incidenta bio je Leandro Paredes, koji je zbog ponašanja nakon utakmice dobio izravni crveni karton. Prema snimkama, uhvatio je Erica Garcíju za vrat, potom nasrnuo na Gavija, dok se vidi i kako Nahuel Molina zamahuje prema jednom od španjolskih pričuvnih igrača.

Sve je osudio bivši engleski reprezentativac Alan Shearer. "Paredes je nekoga udario šakom u lice dva ili tri puta. Takvom ponašanju nema mjesta u sportu. Jasno je koliko boli poraz, ali morate znati gubiti. Nažalost, ovakve reakcije od Argentine nismo vidjeli prvi put", rekao je Shearer.