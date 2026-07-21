Apsolutno ludilo, krš i lom: Bacili eksploziv kod policijske zgrade, uslijedio žestoki sukob

Talijanska policija sukobila se u ponedjeljak s prosvjednicima u sjevernom gradu Bologni, izvijestila je novinska agencija ANSA, tijekom prosvjeda zbog smrti muškarca nakon što su ga policajci pokušali uhititi.

Abderahim Fakir, rođen u Maroku, vodio je malo poduzeće za usluge selidbe i čišćenja, a preminuo je u nedjelju nakon što je policija pozvana zbog muškarca koji se ponašao agresivno i pritom oštetio vozilo, izvijestili su talijanski mediji.

Videozapis incidenta koji je snimio prolaznik i koja je široko podijeljena na internetu potaknuo je stotine ljudi na prosvjed. Prema ANSA-i, neki su bacili eksploziv u blizini policijskih zgrada u gradu, a policija je reagirala suzavcem i vodenim topovima.

Sramotno je čuti 'policajci ubojice' i 'cijeli svijet vas mrzi', što se uzvikivalo tijekom prosvjeda u Bologni", rekao je Tommaso Foti, ministar europskih poslova u vladi premijerke Giorgie Meloni.

Snimka smrti Fakira

Na videu Fakir leži na tlu licem prema dolje dok ga dvojica policijskih službenika drže. Čuje se kako više puta doziva u pomoć i bori se za dah, a onda se potpuno prestaje pomicati.

ANSA je također izvijestila da se skupina prosvjednika okupila sjedeći na trgu i držeći Fakirovu fotografiju. Opisali su akciju kao gestu nenasilnog prosvjeda.

Incident je izazvao reakcije iz cijelog političkog spektra. Oporbeni su političari zahtijevali odgovornost, dok je vladajuća koalicija branila uključene policajce.

Tužitelji su otvorili istragu o incidentu. Ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi rekao je da ima "puno povjerenje" da će istraga utvrditi činjenice i razjasniti što se dogodilo.

Bolonjska policija rekla je da će istražiteljima dati snimke s tjelesnih kamera policajaca koji su intervenirali.