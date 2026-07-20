Nakon kaosa u finalu svi žele vidjeti Paredesovu suprugu: Atraktivna Camila oduzima dah

Argentinski reprezentativac Leandro Paredes (32) ponovno je dospio u središte pozornosti, no ovoga puta ne zbog nogometnih poteza. Nakon poraza Argentine od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva, iskusni veznjak izgubio je živce te se nakon posljednjeg sučevog zvižduka sukobio sa španjolskim nogometašima.

Prema izvještajima sa stadiona, Paredes je nasrnuo na Erica Garcíju, a potom se uključio i u naguravanje s Gavijem, zbog čega je zaradio izravni crveni karton, a incident je izazvao oštre reakcije nogometne javnosti.

Dok se raspravlja o njegovu ponašanju, mnogi se pitaju tko je žena koja ga godinama prati kroz uspone i padove - Camila Galante.