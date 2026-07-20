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Nakon kaosa u finalu svi žele vidjeti Paredesovu suprugu: Atraktivna Camila oduzima dah

Nakon kaosa u finalu svi žele vidjeti Paredesovu suprugu: Atraktivna Camila oduzima dah
Foto: Agence/Bestimage/Profimedia
Camila Galante (34) i Leandro Paredes (32) upoznali su se još kao tinejdžeri, mnogo prije nego što je argentinski veznjak postao jedno od poznatih imena europskog nogometa.
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Argentinski reprezentativac Leandro Paredes (32) ponovno je dospio u središte pozornosti, no ovoga puta ne zbog nogometnih poteza. Nakon poraza Argentine od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva, iskusni veznjak izgubio je živce te se nakon posljednjeg sučevog zvižduka sukobio sa španjolskim nogometašima.

Prema izvještajima sa stadiona, Paredes je nasrnuo na Erica Garcíju, a potom se uključio i u naguravanje s Gavijem, zbog čega je zaradio izravni crveni karton, a incident je izazvao oštre reakcije nogometne javnosti.

Dok se raspravlja o njegovu ponašanju, mnogi se pitaju tko je žena koja ga godinama prati kroz uspone i padove - Camila Galante.

20.7.2026.
20:44
Hot.hr
Luis ROBAYO/AFP/Profimedia
Sp 2026Svjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Finale Svjetskog Nogometnog PrvenstvaLeandro ParedesWag-sica
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