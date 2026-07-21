Haaland slavi 26. rođendan: Ovo su njegovi najurnebesniji memovi koji su osvojili mreže

Erling Haaland danas, 21. srpnja 2026., slavi 26. rođendan kao jedan od najboljih napadača svijeta. Nogometni put započeo je u Bryneu, nastavio u Moldeu i Salzburgu, a svjetsku slavu stekao je u Borussiji Dortmund i Manchester Cityju.

U Engleskoj je već u debitantskoj sezoni osvojio trostruku krunu i srušio rekord Premier lige s 36 pogodaka. Zahvaljujući snazi, brzini i nevjerojatnoj preciznosti, često ga uspoređuju s nordijskim kiborgom.

Ipak, izvan terena pokazuje sasvim drukčije lice. Njegove grimase, neobične snimke i spontani trenuci postali su nepresušan izvor internetskih memova.

Posebno je popularan u Kini, gdje su mu navijači nadjenuli nadimak Ha Beba. Haaland tu pažnju rado prihvaća i na društvenim mrežama objavljuje nefiltriran i duhovit sadržaj.

U eri umjetne inteligencije postao je i svojevrsni internetski lik čiju priču dodatno stvaraju milijuni obožavatelja. Zato je Haaland danas istodobno nogometna superzvijezda, globalni fenomen i jedan od najprepoznatljivijih živih memova.