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INTERNET SENZACIJA /

Haaland slavi 26. rođendan: Ovo su njegovi najurnebesniji memovi koji su osvojili mreže

Haaland slavi 26. rođendan: Ovo su njegovi najurnebesniji memovi koji su osvojili mreže
Foto: Društvene mreže
Dok danas, 21. srpnja 2026., gasi 26 svjećica na torti, Erling Haaland nije samo jedan od najboljih napadača svijeta. Norveška senzacija, stroj za golove koji ruši rekorde, postao je nešto puno veće: globalni kulturni fenomen. Njegova karijera ispisana je trofejima, no paralelno s njom, na internetu raste drugačija priča – priča o liku čiji život pišu milijuni obožavatelja.
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Erling Haaland danas, 21. srpnja 2026., slavi 26. rođendan kao jedan od najboljih napadača svijeta. Nogometni put započeo je u Bryneu, nastavio u Moldeu i Salzburgu, a svjetsku slavu stekao je u Borussiji Dortmund i Manchester Cityju.

U Engleskoj je već u debitantskoj sezoni osvojio trostruku krunu i srušio rekord Premier lige s 36 pogodaka. Zahvaljujući snazi, brzini i nevjerojatnoj preciznosti, često ga uspoređuju s nordijskim kiborgom.

Ipak, izvan terena pokazuje sasvim drukčije lice. Njegove grimase, neobične snimke i spontani trenuci postali su nepresušan izvor internetskih memova.

Posebno je popularan u Kini, gdje su mu navijači nadjenuli nadimak Ha Beba. Haaland tu pažnju rado prihvaća i na društvenim mrežama objavljuje nefiltriran i duhovit sadržaj.

U eri umjetne inteligencije postao je i svojevrsni internetski lik čiju priču dodatno stvaraju milijuni obožavatelja. Zato je Haaland danas istodobno nogometna superzvijezda, globalni fenomen i jedan od najprepoznatljivijih živih memova.

21.7.2026.
10:05
Lorena Motik
Društvene mreže
Erling HaalandRođendanMemeDruštvene MrežeSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.
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