Haaland slavi 26. rođendan: Ovo su njegovi najurnebesniji memovi koji su osvojili mreže
Erling Haaland danas, 21. srpnja 2026., slavi 26. rođendan kao jedan od najboljih napadača svijeta. Nogometni put započeo je u Bryneu, nastavio u Moldeu i Salzburgu, a svjetsku slavu stekao je u Borussiji Dortmund i Manchester Cityju.
U Engleskoj je već u debitantskoj sezoni osvojio trostruku krunu i srušio rekord Premier lige s 36 pogodaka. Zahvaljujući snazi, brzini i nevjerojatnoj preciznosti, često ga uspoređuju s nordijskim kiborgom.
Ipak, izvan terena pokazuje sasvim drukčije lice. Njegove grimase, neobične snimke i spontani trenuci postali su nepresušan izvor internetskih memova.
Posebno je popularan u Kini, gdje su mu navijači nadjenuli nadimak Ha Beba. Haaland tu pažnju rado prihvaća i na društvenim mrežama objavljuje nefiltriran i duhovit sadržaj.
U eri umjetne inteligencije postao je i svojevrsni internetski lik čiju priču dodatno stvaraju milijuni obožavatelja. Zato je Haaland danas istodobno nogometna superzvijezda, globalni fenomen i jedan od najprepoznatljivijih živih memova.