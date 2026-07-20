Zaludio je žene, a kada je saznao da će suditi finale rasplakao se: Tko je Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić (46) danas se ubraja među najuglednija i najprepoznatljivija imena u svijetu nogometnog suđenja. Njegov profesionalni put obilježen je stalnim napretkom, od vođenja lokalnih utakmica u Sloveniji pa sve do najvećih svjetskih pozornica. Kroz godine rada izgradio je prepoznatljiv stil koji karakteriziraju smirenost, izvrstan osjećaj za igru i autoritet na terenu. Zbog svega toga je posao uzor mnogim mladim kolegama i nezaobilazna ličnost u povijesti modernog nogometa.