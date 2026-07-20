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ELITNI SUDAC /

Zaludio je žene, a kada je saznao da će suditi finale rasplakao se: Tko je Slavko Vinčić?

Zaludio je žene, a kada je saznao da će suditi finale rasplakao se: Tko je Slavko Vinčić?
Foto: William Volcov/Zuma Press/Profimedia
Slavko Vinčić odrastao je u Mariboru u Sloveniji. Tamo je proveo svoje djetinjstvo i rane školske dane, okružen vršnjacima koji su također voljeli nogomet. U tom okruženju razvio je snažnu disciplinu i ljubav prema sportu koja će mu kasnije usmjeriti životni put. Odmalena je pokazivao interes za pravila igre i pravednost na terenu.
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Slavko Vinčić (46) danas se ubraja među najuglednija i najprepoznatljivija imena u svijetu nogometnog suđenja. Njegov profesionalni put obilježen je stalnim napretkom, od vođenja lokalnih utakmica u Sloveniji pa sve do najvećih svjetskih pozornica. Kroz godine rada izgradio je prepoznatljiv stil koji karakteriziraju smirenost, izvrstan osjećaj za igru i autoritet na terenu. Zbog svega toga je posao uzor mnogim mladim kolegama i nezaobilazna ličnost u povijesti modernog nogometa.

20.7.2026.
17:31
Hot.hr
William Volcov/Zuma Press/Profimedia
Slavko VincicNogometni SudacSvjetsko Prvenstvo U Nogometu
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