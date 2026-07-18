Najveća utakmica života donosi i veliku zaradu: Evo koliko će Slovenac dobiti za finale SP-a

Suđenje finala Svjetskog prvenstva vrhunac je karijere svakog nogometnog suca, a ta se prilika sada ostvarila slovenskom sudcu Slavku Vinčiću. Rođeni Mariborčanin, koji je posljednjih godina sudio neke od najvećih utakmica europskog i svjetskog nogometa, nije skrivao emocije nakon što je doznao da će upravo on voditi najvažniji susret u svijetu nogometa.

"Kad sam doznao da sam izabran, prvo sam osjetio šok, a zatim, prije svega, ogromnu sreću. Tresao sam se. Suditi finale Svjetskog prvenstva nevjerojatna je čast", rekao je Vinčić za FIFA-u.

Vinčić neće biti sam na velikoj pozornici. U finalu će mu pomagati sunarodnjaci Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič, čime je slovenska sudačka trojka ostvarila najveći uspjeh u povijesti tamošnjeg nogometa.

Osim prestiža, ovaj uspjeh donosi i značajnu financijsku nagradu. Prema pisanju slovenskog lista Delo, glavni sudac finala trebao bi za svoju ulogu zaraditi oko 60.000 američkih dolara. Vinčić bi ukupno na ovom Svjetskom prvenstvu mogao inkasirati približno 140.000 dolara, a konačni iznos ovisit će o bonusima i FIFA-inim obračunima.

Prema dostupnim informacijama, koje FIFA službeno nije objavila, sucima na turniru pripada osnovna naknada od oko 70.000 dolara za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu, uz dodatne iznose za pojedinačne utakmice. Naknada za susrete nokaut faze veća je od one u grupnoj fazi, gdje suci dobivaju oko 3.000 dolara po utakmici.

Sam izbor slovenskog sudačkog tima za finale predstavlja povijesni trenutak za slovensko suđenje i tamošnji nogomet.

"Ovo je nešto o čemu svaki mladi sudac sanja kada započne karijeru. Izuzetno sam ponosan na sebe i svoj tim", poručio je Vinčić, posebno istaknuvši važnost svojih pomoćnika.

"Suđenje je timski posao i bez Andraža i Tomaža ovo ne bi bilo moguće. Velika je sreća imati ih uz sebe tijekom cijele karijere", dodao je slovenski sudac.

Za Vinčića će finale Svjetskog prvenstva biti kruna karijere koja je već uključivala brojne velike utakmice Lige prvaka, europskih natjecanja i međunarodnih turnira, no nijedna neće imati težinu i prestiž kao dvoboj za naslov svjetskog prvaka.