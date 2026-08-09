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NEOBIČNA KOMBINACIJA /

Unuk Alke Vuice dobio posebno ime: Evo kako su ga nazvali Arian i Dora

Unuk Alke Vuice dobio posebno ime: Evo kako su ga nazvali Arian i Dora
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Arian Vuica i njegova supruga Dora Šitum otkrili su ime svog prvog sina, a iza nesvakidašnjeg odabira krije se posebna priča

9.8.2026.
11:57
Hot.hr
Marko Prpic/PIXSELL
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Sin Alke Vuice (65), Arian Vuica (36), i njegova supruga Dora Šitum (28) krajem srpnja postali su roditelji, a sada je poznato i koje su ime odabrali za svog prvog sina. Dora je za Story otkrila da se njihov sin zove Lav Naron, a ime su odabrali tek nakon što su ga upoznali.

Mladi roditelji nisu unaprijed donijeli odluku o imenu, već su željeli pričekati rođenje kako bi vidjeli dječaka i procijenili koje mu ime najbolje pristaje. Na kraju su se odlučili za kombinaciju Lav Naron, koja za njih ima posebno značenje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Alka Vuica (@alka.vuica)

Srednje ime Naron odabrali su prema antičkom gradu Naroni, odnosno današnjem Vidu kod Metkovića. Riječ je o mjestu s kojim je povezana obiteljska povijest Arianove obitelji, pa su na taj način željeli sačuvati vezu s vlastitim korijenima.

„Bilo nam je važno da je ime drugačije i posebno, a opet da ima tradicionalnu vezu s našom obitelji“, objasnila je Dora.

Ni prvo ime nije odabrano slučajno. Lav nosi simboličnu poveznicu s Dalmacijom, a inspiracija je bila prikaz krilatog lava svetog Marka, koji se može vidjeti diljem dalmatinske obale.

„Naš Lav pravi je lav iz Narone“, kazala je Dora, otkrivši tako i priču koja stoji iza neobičnog imena svog prvorođenog sina.

Za mladu obitelj ovo su prvi dani života s prinovom, a u prilagodbi im pomažu i bake. U Zagreb je stigla i Dorina majka, dok je Alka također uz sina, snahu i unuka kada god zatreba.

Dora se prisjetila i prvog susreta sa svojim sinom nakon poroda carskim rezom. Zbog opće anestezije dječaka je prvi put vidjela tek kada je došla sebi, a taj je trenutak opisala kao potpuno poseban.

„Čim sam ga vidjela, zaljubila sam se. Takvu posebnu ljubav i povezanost nisam nikada osjetila“, ispričala je novopečena majka.

Unuk Alke Vuice dobio posebno ime: Evo kako su ga nazvali Arian i Dora
Foto: Antonio Vrbančić

Podsjetimo, Arian i Dora u roditeljsku su ulogu zakoračili nedugo nakon što su svoju ljubav okrunili brakom. Par se vjenčao u matičnom uredu na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo roditelji i kumovi, a potom su se posvetili iščekivanju prinove. Dora je tijekom trudnoće za Net.hr otkrila da su oboje bili podjednako uzbuđeni zbog dolaska sina, dok je Alka s nestrpljenjem iščekivala da postane baka.

Iako su tada još uvijek vodili „borbu“ oko imena, danas je ta dilema napokon riješena.

Dora šitumAlka VuicaArian VuicaSinIme Djeteta
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