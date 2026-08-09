Unuk Alke Vuice dobio posebno ime: Evo kako su ga nazvali Arian i Dora

Sin Alke Vuice (65), Arian Vuica (36), i njegova supruga Dora Šitum (28) krajem srpnja postali su roditelji, a sada je poznato i koje su ime odabrali za svog prvog sina. Dora je za Story otkrila da se njihov sin zove Lav Naron, a ime su odabrali tek nakon što su ga upoznali.

Mladi roditelji nisu unaprijed donijeli odluku o imenu, već su željeli pričekati rođenje kako bi vidjeli dječaka i procijenili koje mu ime najbolje pristaje. Na kraju su se odlučili za kombinaciju Lav Naron, koja za njih ima posebno značenje.

Srednje ime Naron odabrali su prema antičkom gradu Naroni, odnosno današnjem Vidu kod Metkovića. Riječ je o mjestu s kojim je povezana obiteljska povijest Arianove obitelji, pa su na taj način željeli sačuvati vezu s vlastitim korijenima.

„Bilo nam je važno da je ime drugačije i posebno, a opet da ima tradicionalnu vezu s našom obitelji“, objasnila je Dora.

Ni prvo ime nije odabrano slučajno. Lav nosi simboličnu poveznicu s Dalmacijom, a inspiracija je bila prikaz krilatog lava svetog Marka, koji se može vidjeti diljem dalmatinske obale.

„Naš Lav pravi je lav iz Narone“, kazala je Dora, otkrivši tako i priču koja stoji iza neobičnog imena svog prvorođenog sina.

Za mladu obitelj ovo su prvi dani života s prinovom, a u prilagodbi im pomažu i bake. U Zagreb je stigla i Dorina majka, dok je Alka također uz sina, snahu i unuka kada god zatreba.

Dora se prisjetila i prvog susreta sa svojim sinom nakon poroda carskim rezom. Zbog opće anestezije dječaka je prvi put vidjela tek kada je došla sebi, a taj je trenutak opisala kao potpuno poseban.

„Čim sam ga vidjela, zaljubila sam se. Takvu posebnu ljubav i povezanost nisam nikada osjetila“, ispričala je novopečena majka.

Foto: Antonio Vrbančić

Podsjetimo, Arian i Dora u roditeljsku su ulogu zakoračili nedugo nakon što su svoju ljubav okrunili brakom. Par se vjenčao u matičnom uredu na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo roditelji i kumovi, a potom su se posvetili iščekivanju prinove. Dora je tijekom trudnoće za Net.hr otkrila da su oboje bili podjednako uzbuđeni zbog dolaska sina, dok je Alka s nestrpljenjem iščekivala da postane baka.

Iako su tada još uvijek vodili „borbu“ oko imena, danas je ta dilema napokon riješena.