FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MAJČINSKA LJUBAV /

Alka Vuica dirljivom objavom čestitala sinu rođendan: 'Ne vjerujem da je prošlo toliko godina'

×
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Uz čestitku, podijelila je i uspomene koje prate njegov odrastanje

26.3.2026.
14:55
Lara Horvat
VOYO logo
VOYO logo

Kantautorica Alka Vuica (64) je na društvenim mrežama podijelila toplu čestitku za sinov rođendan. Njezin sin Arian Vuica slavi 37. rođendan, a uz sretnu čestitku poželjela mu je:

"Ljubavi moja,ne mogu vjerovati da je prošlo toliko godina… od kad sam te iznijela na ovaj Svijet… Ove godine postat ćeš otac po prvi put i vjerujem da ćeš osjetiti svu bezgraničnu i Božansku Ljubav kakvu ja za tebe osjećam", napisala je te nadodala:

"Sretan ti rođendan Sine moj i neka ti je sve blagoslovljeno. Nek Tvoj put prati Božja zaštita i Ljubav. Volim te punoooo". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alka Vuica (@alka.vuica)

Uz topli opis, Alka je objavila video koji prikazuje uspomene Ariana, od kako je bio maleni dječak pa sve do sada.  

Naime Arian i njegova partnerica Dora Šitum (28) u srpnju očekuju dolazak sina. Buduća baka ne skriva koliko je veseli dolazak prvog unuka, već se raduje zajedničkim trenucima i jedva čeka svaku minutu provedenu s mališanom.  

Kratkotrajna ljubav i cijeloživotna nagrada 

Arianov otac, slikar Vuk Veličković, poznatiji pod umjetničkim imenom Vuk Vidor, upoznao je Alku 1988. godine, a pjevačica je godinu dana kasnije rodila sina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alka Vuica (@alka.vuica)

Ljubav između Alke i Vuka nije dugo potrajala, poznata kantautorica sama je odgajala sina jedinca. Usprkos tome dva roditelja ostala su u dobrim odnosima. 

Jednom prilikom poznata Puljanka izjavila je da njihova veza nije uspjela jer su bili mladi i stalno razdvojeni, on u Parizu, a ona u Hrvatskoj. Napomenula je da njih dvoje imaju divan odnos. 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
