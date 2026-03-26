Alka Vuica dirljivom objavom čestitala sinu rođendan: 'Ne vjerujem da je prošlo toliko godina'

Kantautorica Alka Vuica (64) je na društvenim mrežama podijelila toplu čestitku za sinov rođendan. Njezin sin Arian Vuica slavi 37. rođendan, a uz sretnu čestitku poželjela mu je:

"Ljubavi moja,ne mogu vjerovati da je prošlo toliko godina… od kad sam te iznijela na ovaj Svijet… Ove godine postat ćeš otac po prvi put i vjerujem da ćeš osjetiti svu bezgraničnu i Božansku Ljubav kakvu ja za tebe osjećam", napisala je te nadodala:

"Sretan ti rođendan Sine moj i neka ti je sve blagoslovljeno. Nek Tvoj put prati Božja zaštita i Ljubav. Volim te punoooo".

Uz topli opis, Alka je objavila video koji prikazuje uspomene Ariana, od kako je bio maleni dječak pa sve do sada.

Naime Arian i njegova partnerica Dora Šitum (28) u srpnju očekuju dolazak sina. Buduća baka ne skriva koliko je veseli dolazak prvog unuka, već se raduje zajedničkim trenucima i jedva čeka svaku minutu provedenu s mališanom.

Kratkotrajna ljubav i cijeloživotna nagrada

Arianov otac, slikar Vuk Veličković, poznatiji pod umjetničkim imenom Vuk Vidor, upoznao je Alku 1988. godine, a pjevačica je godinu dana kasnije rodila sina.

Ljubav između Alke i Vuka nije dugo potrajala, poznata kantautorica sama je odgajala sina jedinca. Usprkos tome dva roditelja ostala su u dobrim odnosima.

Jednom prilikom poznata Puljanka izjavila je da njihova veza nije uspjela jer su bili mladi i stalno razdvojeni, on u Parizu, a ona u Hrvatskoj. Napomenula je da njih dvoje imaju divan odnos.

POGLEDAJTE VIDEO: Jako su štetni, privlače djecu i tinejdžere, a sada su se na njih navukle i vjeverice: Mooolim!?