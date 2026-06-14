Australski heroj: 'Imali su posjed lopte, ali tko je zabio?'

Australija i Turska jutros su odigrale drugu utakmicu skupine D Svjetskog prvenstva. Bolja je bila reprezentacija Australije, koja je pobijedila 2-0 pogocima Nestroyja Irankunde i Connora Metcalfea.

"Ovo je ostvarenje sna, osjećaj je nevjerojatan. Momčad je izuzetno naporno radila do samog kraja i imala je razlog za slavlje nakon posljednjeg zvižduka. Mi Australci smo prethodno bili omalovažavani od strane Turaka. Bila je to dodatna motivacija jer ne volimo kada ljudi loše govore o nama, jer smo sjajna momčad. Naravno, imali su više loptu u posjedu, ali tko je zabio? Mi smo zabili golove i pokazali da možemo igrati nogomet“, poručio je australski heroj Nestroy Irankunda (20).

Izbornik turske reprezentacije na kraju utakmice mogao je samo stisnuti ruku svom kolegi na klupi Australije, Tonyju Popoviću.

"Imali smo puno više loptu u posjedu i stvorili toliko prilika, ali nismo ih mogli iskoristiti. Takav je nogomet. Vrlo dobro su se branili; bilo je teško ući u njihov kazneni prostor. Briljantno su igrali iz kontranapada – to je njihova najveća snaga. Rezultat je razočaravajući, ali imamo vremena da ga ostavimo iza sebe. Ostajem optimističan“, rekao je turski izbornik Vincenzo Montella.

U sljedećoj utakmici Australija igra protiv SAD-a, a Turska protiv Paragvaja.

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