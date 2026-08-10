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MEMORIJAL MLADEN RAMLJAK /

Dinamo ostao bez trofeja na oproštaju od Maksimira, teška ozljeda zasjenila finale

Dinamo ostao bez trofeja na oproštaju od Maksimira, teška ozljeda zasjenila finale
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ajax je osvojio Memorijal Mladen Ramljak

10.8.2026.
0:06
Antonela Ištvan
Marko Seper/PIXSELL
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Juniori Dinama nisu uspjeli obraniti naslov na 23. izdanju Memorijala Mladen Ramljak. U vjerojatno posljednjem finalu na glavnom terenu ovog maksimirskog stadiona, bolji su bili vršnjaci iz Ajaxa koji su slavili s 2-1. Poraz momčadi Milana Badelja ostao je u sjeni teške ozljede Patrika Horvata početkom drugog dijela.

Zaslužena pobjeda Nizozemaca

Gosti iz Amsterdama od početka su bili bolja momčad. Čvršći u duelima i brži s loptom, nametnuli su svoj ritam, a posebno se isticao krilni napadač Nafairon Landvreugd. Dominacija im se isplatila u 24. minuti, kada je nakon pritiska lopta pogodila Dinamovog braniča Karla Zirduma i nesretno završila u mreži za vodstvo Ajaxa od 1-0.

Krik koji je zaledio stadion

Početak drugog poluvremena donio je šok za oko dvije tisuće gledatelja. U jednom bezazlenom duelu, mladom Dinamovom igraču Patriku Horvatu teško je stradalo koljeno. Njegov bolni krik odjeknuo je Maksimirom, a nakon intervencije liječničke službe bilo je jasno da ne može nastaviti. Horvat je vozilom iznesen s terena uz pljesak podrške s tribina.

Ozljeda suigrača kao da je probudila Modre koji su zaigrali hrabrije, no u jeku njihova pritiska uslijedio je novi šok. Branič gostiju Kennynho Kasanwirjo presjekao je loptu na centru u 66. minuti, sjurio se prema golu i mirno zabio za 2-0. Dinamo je do kraja uspio tek smanjiti rezultat prekrasnim pogotkom Kalojana Božkova iz slobodnog udarca u sudačkoj nadoknadi. Ajax je tako na svom debiju osvojio turnir, a Dinamo se porazom oprostio od kultnog terena.

Memorijalni Turnir Mladen RamljakDinamoAjax
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