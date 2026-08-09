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Garcia: 'Da, opet smo primili u zadnjim minutama. Glupi golovi...'

Garcia: 'Da, opet smo primili u zadnjim minutama. Glupi golovi...'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Trener Hajduka pred novinarima nakon remija protiv Istre

9.8.2026.
23:53
M.G.
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Trener Hajduka Gonzalo Garcia održao je presicu nakon šokantnog remija Hajduka i Istre 1961 na Poljudu u 2. kolu SHNL-a.

Hajduk je poveo u 15. minuti golom glavom Rokasa Pukštasa nakon ubačaja iz kuta. Izjednačio je u 42. minuti Emil Frederiksen iz slobodnog udarca. Novo vodstvo splitskoj momčadi donio je Marko Livaja u 84. minuti. Za konačnih 2-2 strijelac je bio Dukan Ahmeti u petoj minuti dodatka na samom kraju dvoboja.

"Da, opet smo primili u zadnjim minutama. Glupi golovi... To je dio problema koji imamo. Zabili smo drugi gol, odjednom smo prestali raditi presing, pustili smo ih da lako dolaze do naših 16 metara i onda smo upali u probleme. Moramo to promijeniti. Ako vodimo 2:1, želim pobijediti 3:1, ne želim da se povlačimo", rekao je Garcia na početku pa odgovorio na pitanje misli li da je Hajduk bio predvidljiv:

"Danas smo igrali s četiri nazad, nekad igramo s tri, ali mislim da je problem što danas nismo bili dobro organizirani. Imali smo neke situacije u kojima smo morali bolje reagirati, a nismo. Onda smo zbog toga iz situacije u kojoj smo imali potpunu kontrolu dolazili do toga da branimo nepotrebne tranzicije. Imali smo svoje šanse, ali u više navrata smo nepotrebno dopustili Istri da dobije šansu iz tranzicije. Željeli smo previše. Morali bismo biti strpljiviji."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Rekao je Garcia i da nije razočaran početkom sezone:

"Oo nije laka sezona za nas. Bilo je puno promjena i novih stvari. U Europi nam ide dobro, šteta što smo primili onaj gol protiv Pafosa u zadnjim minutama, ali činjenica je da nemamo puno igrača koji su fizički i mentalno navikli igrati utakmice ovako često. Nije lako, ali nisam razočaran."

Osvrnuo se za kraj i na činjenicu da je Hajduk od početka sezone primio čak 12 golova.

"Golovi koje smo primili su često glupi golovi. Sve počinje od presinga, ali mislim da primamo više golova nego što smo zaslužili primiti. Prošle sezone smo bili ekipa koja je jako dobro pritiskala protivnika kao cijela momčad i lakše smo se branili, ove sezone imamo više problema s time. Primali smo golove iz slobodnjaka, primali smo golove nakon izgubljenih duela ili duela u koje uopće nismo ušli. Ne stvaraju nam protivnici puno šansi, samo Pafos je to uspio", zaključio je.

HajdukGonzalo GarciaIstra 1961RemiHnl
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