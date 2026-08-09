Hajduk nakon razbijanja Žalgirisa traži iskupljenje, mlada Istra stiže po iznenađenje

Hajduk i Istra 1961 u nedjelju će od 21 sat na Poljudu zaključiti okrnjeno drugo kolo SHNL-a, u kojem je odgođen derbi Rijeke i Dinama. Obje momčadi u ovaj susret ulaze s ciljem osvajanja prvih ligaških bodova u novoj sezoni. Tekstualni prijenos utakmice od 21:00 pratite na portalu Net.hr.

Kako su igrali Hajduk i Istra? Hajduk je u posljednjih pet utakmica ostvario dvije pobjede i upisao tri poraza. Svladali su Žalgiris 5-2 i Pafos 2-0, dok su izgubili od Varaždina i Žiline rezultatom 1-2 te od Pafosa 0-4. Istra je u posljednjih šest susreta zabilježila tri pobjede, dva remija i jedan poraz. Pobijedila je Orijent 5-2, MK Dons 2-1 i Opatiju 3-0, remizirala s Lecceom i UTA-om 2-2, a izgubila od Lokomotive 2-3. Za spomenuti kako je Hajduk, naravno zbog igranje Europe, i aktualnoj sezoni ima više odigranih službenih utakmica, dok su za Istru navedeni i pripremni ogledi.

2. kolo SuperSport HNL-a 0 Hajduk : 0 Istra 1961

Moguće postave:

Hajduk: Silić – Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović – Pukštas, Pajaziti – Bamba, Dalisson, Šotiček – Šego

Istra: Kolić – Hrvatin, Nasraoui, Miettinen, Šepić – Kablar, Albarracín – Škafar Žužić, Šaranić, Frederiksen – Jaganjac

Nakon poraza na otvaranju sezone, Hajduk i Istra 1961 u nedjelju na Poljudu traže prve prvenstvene bodove. Splićani u susret ulaze kao izraziti favoriti, no Puljani su u prvom kolu pokazali da unatoč pomlađenom sastavu posjeduju napadačku kvalitetu koja bi mogla stvoriti probleme obrani Bijelih.

Dva lica splitske momčadi

Momčad Gonzala Garcije sezonu je otvorila porazom 2-1 u Varaždinu, što je odmah upalilo alarm na Poljudu. Rano primljeni golovi istaknuli su obrambene slabosti koje valja hitno korigirati. Ipak, sasvim drugačiju sliku Hajduk je pokazao u Europi, ostvarivši, u uvodu ove najave uvjerljivu pobjedu u trećem pretkolu Konferencijske lige. Taj trijumf vratio je samopouzdanje, no sada ga treba potvrditi i u domaćem natjecanju. Tradicija je apsolutno na strani Splićana. U 62 međusobna dvoboja od 2009. godine, Hajduk je slavio 36 puta, naspram 13 pobjeda Istre. Posljednji susret također je pripao Bijelima rezultatom 3-1. Unatoč ulozi favorita, Garciju brine ozljeda mladog napadača Roka Brajkovića, koji će duže izbivati s terena.

Pulski projekt s novim potpisom

Istra 1961 je pod vodstvom novog trenera Javiera Cabella ušla u sezonu s osjetno pomlađenim kadrom. Odlazak ključnih igrača ostavio je trag, no otvaranje sezone donijelo je optimizam. Unatoč domaćem porazu od Lokomotive 3-2, Puljani su pokazali zavidan napadački potencijal. Dva postignuta gola sugeriraju da mogu biti opasni, ali tri primljena otkrivaju obrambenu ranjivost, problem koji dijele s Hajdukom. Zanimljivo, prosječna ocjena igrača Istre u prvom kolu (6,80) bila je neznatno viša od Hajdukove (6,68), što ukazuje da izvedbe nisu bile loše unatoč porazu. Na Poljud stižu bez pritiska, svjesni da nemaju što izgubiti, a takve momčadi često su najneugodniji protivnici.

Poljudska utvrda i podrška s tribina

Hajduk je, kao i obično, magnet za publiku, a klub je već ranije započeo s prodajom ulaznica za utakmicu, dajući prednost aktivnim članovima, pogotovo za sjevernu tribinu. Očekuje se da će podrška s tribina ponovno biti ključan faktor i vjetar u leđa Garcijinoj momčadi. Statistika i kladionice jasno idu u prilog domaćinu. Vjerojatnost pobjede Hajduka procjenjuje se na otprilike 72 posto. Obje obrane bile su propusne u prvom kolu, no povijest međusobnih susreta i domaći teren faktori su koji pretežu na stranu splitskog kluba. Treneri Gonzalo Garcia i Javier Cabello do sada se nisu susretali u službenim utakmicama, pa će i njihov taktički dvoboj biti zanimljiv aspekt nedjeljnog ogleda.

Nedjeljni dvoboj na Poljudu nudi priliku za iskupljenje i hvatanje priključka s vrhom ljestvice. Hajduk pod imperativom pobjede mora pokazati čvrstinu i iskoristiti ulogu favorita, dok mlada i neopterećena Istra traži svoju šansu u tranziciji i eventualnim pogreškama domaće obrane. Obje momčadi imaju jasan motiv da poprave dojam s početka sezone.