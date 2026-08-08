Sportski vikend: Od SHNL-a, boksačkog spektakla i rukometa do Juventusa, Intera i Arsenala

Iako je ljeto i u tijeku je kod jednog dijela sportova sezona kiselih krastavaca, ljubitelje sporta u Hrvatskoj 8. i 9. kolovoz 2026. očekuje vikend u kojem će moći na godišnjem odmoru uživati u sportu. Oni koji rade na ovoj žegi, moći će se opustiti pred malim ekranima ili na stadionima, kako tko. Na rasporedu su četiri utakmice drugog kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Derbi Rijeke i Dinama na Rujevici odgođen je, a trebao se igrati u subotu. Utakmica će biti odigrana prvom prilikom kada se pronađe slobodan termin koji će odgovarati objema klubovima.

Odgođen derbi Rijeke i Dinama

Odgoda ove utakmice posljedica je "više sile“. Za razliku od prijašnjih godina, kada bi klubovi sami tražili promjenu termina, ovoga puta ni Rijeka ni Dinamo nisu podnijeli takav zahtjev. Odluku je donio povjerenik za natjecanje Antonio Grahovac jer zbog europskih obveza obaju klubova nije bilo drugog rješenja.

Rijeka u četvrtak, 6. kolovoza, protiv finskog Ilvesa igra utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige, dok Dinamo u utorak, 11. kolovoza, gostuje kod Kauno Žalgirisa u trećem pretkolu Lige prvaka.

Propisani obvezni odmor između dvije utakmice onemogućuje odigravanje susreta i u subotu, 8. kolovoza, i u nedjelju, 9. kolovoza. Subotnji termin ne odgovara Rijeci, a nedjeljni Dinamu, pa je jedino moguće rješenje bila odgoda. No, na sportskom meniju su neki drugi sportovi i eventi.

U Dublinu se održava spektakularni Zuffa Boxing 10, a u rumunjskom Piteștiju bit će okrunjene nove svjetske prvakinje u rukometu do 18 godina. Podsjetimo, u petak su mlade hrvatske rukometašice SP završile na 18. mjestu, izgubivši finale President's Cupa, dijela turnira za razigravanje, od Portugala 34-26.

Nogometni program SHNL-a počinje u subotu od 18:30 susretom Rudeša i Osijeka. Subotnji program drugog kola zaključit će Lokomotiva i Gorica. Zagrebački ogled na Maksimiru počinje u 21 sat, uz prijenos na MAXSportu 1.

Preostale dvije utakmice igraju se u nedjelju. Slaven Belupo će od 18:30 u Koprivnici ugostiti Varaždin, dok će kolo od 21 sat na Poljudu zaključiti Hajduk i Istra 1961. Oba nedjeljna susreta mogu se pratiti na kanalima MAXSporta.

Subota, 8. kolovoza

Nogomet

13:05 - Prijateljska utakmica Juventus - Inter - SPORT KLUB

14:45 - Poljska liga - Radomiak - Gornik Z - ARENA SPORT

17:30 - Rumunjska liga - Farul - Csikszereda - ARENA SPORT

18:00 - Švicarska liga: Laussane - Young Boys - SPORT KLUB

20:30 - 2. Bundesliga - Wolfsburg - Kaiserslautern - SPORT KLUB

2. kolo SHNL-a

17:00: Rijeka – Dinamo, MAXSport 1 - ODGOĐENO

18:30: Rudeš – Osijek, MAXSport 2

21:00: Lokomotiva – Gorica, MAXSport 1

Tenis

00:00 ATP Masters 1000 - SPORT KLUB

Boksački spektakl iz Dublina na VOYO

Subota donosi i veliki boksački spektakl. Zuffa Boxing 10 održava se u dublinskoj 3Areni, a hrvatski gledatelji cijelu priredbu mogu pratiti ekskluzivno na platformi VOYO.

Uvodne borbe počinju u 18 sati, dok glavni program kreće u 20 sati. VOYO-ova najavljena emisija i izravni prijenos počinju u 19:50.

Vrhunac večeri bit će obračun neporaženih srednjaša Aarona McKenne i Etinose Olihe za upražnjeni naslov IBF-ova svjetskog prvaka. Obojica u meč ulaze bez poraza: McKenna s omjerom 20-0, a Oliha s 22 pobjede u isto toliko profesionalnih nastupa.

Na programu su i okršaji Calluma Walsha i Tylera Dennyja te Joea Warda i neporaženog Artjoma Kaspariana.

Zuffa Boxing 10:

Uvodne borbe: 18.00

Početak VOYO prijenosa: 19.50

Glavni program: 20.00

Prijenos: VOYO

Nedjelja, 9. kolovoza

Nogomet

12:15 - Nizozemska liga - Sparta - Feyenoord - SPORT KLUB

15:00 - Prijateljska utakmica - Arsenal - Dortmund SPORT KLUB

18:00 - Danska liga - Horsens. Brondby SPORT KLUB

20:15 - Slovenska liga - Maribor - Koper - SPORT KLUB

2. kolo SHNL-a - nastavak

18.30: Slaven Belupo – Varaždin, MAXSport

21.00: Hajduk – Istra 1961, MAXSport 1

Tenis

00:00 - ATP Masters 1000 u Montrealu

Španjolska i Crna Gora za svjetsko zlato

Rukomet

Sportski vikend u nedjelju će obilježiti i završnica Svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina u Rumunjskoj.

U finalu se sastaju Španjolska i Crna Gora. Utakmica u Pitești Areni počinje u 17.30 prema hrvatskom vremenu, odnosno u 18.30 prema lokalnom vremenu u Rumunjskoj. Završnicu prvenstva hrvatski gledatelji mogu pratiti na platformi VOYO.

Prije finala, od 15 sati prema hrvatskom vremenu, Egipat i Danska igrat će utakmicu za brončanu medalju.

Finale U18 Svjetskog prvenstva:

17.30: Španjolska – Crna Gora

Prijenos: VOYO