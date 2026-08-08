U Istri uhićen Talijan koji je snimao golu djecu: Policija otkrila kako prepoznati pedofila

U Istri je uhićen Talijan (45) koji je mobitelom snimao nagu djecu. Uočio ga je zaštitar i zadržao do dolaska policije, a iz policije upozoravaju da tijekom ljetne sezone na plažama bilježe i desetak sličnih slučajeva. Roditelji zato sve češće dodatno paze na djecu, osobito tijekom presvlačenja i boravka na plaži.

"Svega sam svjesna i strogo pazim da mi je dijete uvijek obučeno i naravno kad se presvlači isto tako da ga zaštitim ručnikom", rekla je Tea iz Pule. Slično razmišlja i Goran iz Rijeke.

"Zabrinjava, zabrinjava, ali opet ne možete sad djecu obući u skafandere. Trudim se da bude obučena. Ali da brine me, naravno da me brine. Nije to normalno."

Prije mjesec dana u Istri je zbog sličnog slučaja uhićen Slovak (63), a sada i Talijan (45), koji se nalazi u pritvoru. Pregledom njegova mobitela pronađen je i dodatni materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Na što treba obratiti pozornost?

Iz policije upozoravaju da su u ovakvim slučajevima najčešće riječ o muškarcima srednje ili starije životne dobi, iako se pojavljuju i mlađe osobe.

"Uglavnom su to muškarci, starije ili srednje životne dobi, iako nam se pojavljuju i mlađi koji se nalaze u blizini djece, a nemaju svoje dijete o kojem brinu. Znači treba paziti nosi li sa sobom mobitel, kemijsku olovku ili neke predmete u kojima se mogu skrivati skrivene kamere", rekla je Alica Rosić Jakupović, voditeljica Odsjeka za prevenciju Policijske uprave istarske.

Predatori, upozoravaju stručnjaci, koriste sve diskretniju tehnologiju kako bi ostali neprimijećeni. Uz mobitele, satove, privjeske i druge predmete, sve češće se koriste i naočale s ugrađenim kamerama.

"Tehnološki napredak omogućio je da sada skrivene kamere ne nose samo predatori u termosicama, u mobitelima, satovima, privjescima za ključeve, upaljačima, nego sada po novom i u naočalama. Krenula je serijska proizvodnja naočala s kamerama koja omogućuje još diskretnije fotografiranje i snimanje djece bez kupaćih kostima", upozorio je Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i sigurniji internet.

U posljednjem slučaju muškarca je uočio zaštitar, koji ga je zadržao do dolaska policije. Upravo zaštitari, kažu iz policije, prijavljuju velik broj takvih slučajeva.

Porast za 300 posto

"Najveći broj dojava nam stiže doista od zaštitara i zaštitarskih tvrtki. Zaista možemo s ponosom reći da više od 15 godina educiramo u kampovima - što zaštitare, što unutarnje službe, što osoblje kampova kako znati i reagirati kad se dogodi ovakav događaj", rekla je Rosić Jakupović.

Ramljak upozorava da je najbolja prevencija djeci na plaži obući kupaći kostim te obratiti pozornost na osobe koje se bez djece zadržavaju u blizini bazena ili plićaka.

"Ako vidimo sumnjive osobe, pogotovo osobe koje su došle bez djece, a zadržavaju se u blizini bazena ili plićaka gdje se djeca kupaju. Ako roditelji uoče da su tamo djeca bez kupaćih kostima neka pozovu policiju ili zaštitarsku službu", rekao je.

Prema njegovim podacima, broj kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju u posljednjih je sedam godina porastao za oko 300 posto. U prosjeku se godišnje bilježi gotovo 500 takvih kaznenih djela.