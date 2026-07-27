Devetorica se potukla u trgovini pa nastavila na ulici: Pogledajte zbog čega
Policija će protiv svih devet sudionika podnijeti optužni prijedlog zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja
Devet osoba policija će prijaviti zbog tučnjave koja je u nedjelju navečer izbila u trgovini u središtu Pule, a potom se nastavila i na ulici.
Sukob se dogodio oko 19.45 sati u Ulici Sergijevaca, nakon rasprave oko cijene proizvoda. Šestorica njemačkih državljana, četvorica mladića (21), muškarac (20) i muškarac (23), tvrdili su da je cijena previsoka te da će platiti znatno manje.
Trojica hrvatskih državljana, muškarci (28), (24) i (18), tada su ih uputili da napuste trgovinu. Uslijedila je prepirka, a zatim i fizički obračun u kojem su se sudionici međusobno udarali rukama, nogama i prigodnim predmetima.
Zatražena i liječnička pomoć
Tijekom sukoba porušeni su i predmeti u trgovini, a tučnjava se nastavila ispred objekta.
Liječničku pomoć zatražila su dvojica njemačkih državljana (21) i hrvatski državljanin (28). U pulskoj bolnici utvrđene su im lakše ozljede.
Policija će protiv svih devet sudionika podnijeti optužni prijedlog zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja.