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KAOS U SREDIŠTU PULE /

Devetorica se potukla u trgovini pa nastavila na ulici: Pogledajte zbog čega

Devetorica se potukla u trgovini pa nastavila na ulici: Pogledajte zbog čega
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL/Ilustracija

Policija će protiv svih devet sudionika podnijeti optužni prijedlog zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja

27.7.2026.
14:32
Jaga Komazec
David Jerkovic/PIXSELL/Ilustracija
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Devet osoba policija će prijaviti zbog tučnjave koja je u nedjelju navečer izbila u trgovini u središtu Pule, a potom se nastavila i na ulici.

Sukob se dogodio oko 19.45 sati u Ulici Sergijevaca, nakon rasprave oko cijene proizvoda. Šestorica njemačkih državljana, četvorica mladića (21), muškarac (20) i muškarac (23), tvrdili su da je cijena previsoka te da će platiti znatno manje.

Trojica hrvatskih državljana, muškarci (28), (24) i (18), tada su ih uputili da napuste trgovinu. Uslijedila je prepirka, a zatim i fizički obračun u kojem su se sudionici međusobno udarali rukama, nogama i prigodnim predmetima.

Zatražena i liječnička pomoć

Tijekom sukoba porušeni su i predmeti u trgovini, a tučnjava se nastavila ispred objekta.

Liječničku pomoć zatražila su dvojica njemačkih državljana (21) i hrvatski državljanin (28). U pulskoj bolnici utvrđene su im lakše ozljede.

Policija će protiv svih devet sudionika podnijeti optužni prijedlog zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja.

TrgovinaTučnjavaCijena ProizvodaSuveniriPu Istarska
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