Policija otkrila što je bio okidač napada na Slovence u Medulinu: Jedan uhićen, trojica u bijegu

Pulska policija uhitila je 41-godišnjaka kojeg sumnjiči za sudjelovanje u napadu na dvojicu slovenskih državljana na medulinskoj rivi.

Tereti ga za tešku tjelesnu ozljedu i tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju, dok za još trojicom osumnjičenih i dalje traga.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, 41-godišnjak je u noći na 18. srpnja, oko četiri sata, s još trojicom muškaraca fizički napao dvojicu Slovenaca u dobi od 26 i 23 godine.

Detalji policijske istrage

Prema policijskim navodima, sukob se dogodio nakon izlaska iz jednog ugostiteljskog objekta, u kojem su Slovenci pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu četvorice muškaraca.

Nakon što su svi napustili lokal, na rivi je došlo do verbalnog sukoba nakon što je jedan od Slovenaca dobacio komentar koji se društvu nije svidio. Sukob je potom prerastao u fizički obračun u kojem su napadači dvojicu Slovenaca srušili na tlo i nastavili ih udarati.

U sukobu je 26-godišnjak teško ozlijeđen, dok je 23-godišnjak prošao s lakšim ozljedama.

Svjedočanstvo pretučenog Slovenca

Podsjetimo, 26-godišnji Slovenac ranije je za 24ur.com ispričao da su se on i prijatelj vraćali iz bara kada ih je napala skupina muškaraca.

Kazao je da je nakon prvog udarca pao na tlo, gdje su ga nastavili udarati, a napadači su prestali tek nakon što su djevojke koje su bile s njima počele vikati da stanu.

Liječničkim pregledom utvrđeno je da je zadobio više prijeloma, uključujući prijelome jagodične kosti, nosa, čeljusti i očne duplje. Rekao je kako se nada da će policija pronaći odgovorne te da se ovakav napad više nikome neće dogoditi.