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LEGENDA S PARKETA /

Gospodin Triple-Double rekao je zbogom: Westbrook odlazi u mirovinu

Gospodin Triple-Double rekao je zbogom: Westbrook odlazi u mirovinu
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Foto: Joshua Gateley/Getty images/Profimedia

Američki razigravač prošle je sezone igrao za Sacramento Kingse

12.8.2026.
22:57
Hina
Joshua Gateley/Getty images/Profimedia
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Američki košarkaš Russell Westbrook završio je karijeru nakon 18 sezona u sjevernoameričkoj NBA ligi.

Ovaj 37-godišnji "Gospodin Triple-A" objavio je svoju odluku neobičnim videom i naracijom filmskog glumca Michaela B. Jordana, ovogodišnjeg dobitnika Oscara za najbolju mušku ulogu.

"Morao si biti tamo. A sada je gotovo", napisao je Westbrook u osvrtu na neke od najboljih trenutaka svoje karijere, koji u svom oproštajnom videu nije progovorio ni riječi.

Američki razigravač prošle je sezone igrao za Sacramento Kingse. Većinu karijere proveo je s Oklahoma City Thunderom, prije nego što je igrao za Houston Rocketse, Washington Wizardse, Los Angeles Lakerse, Los Angeles Clipperse i Denver Nuggetse.

Westbrook drži NBA rekord za najviše "tripla-doubla"u ligi. Do umirovljenja imao ih je 209, a još uvijek aktivni Srbin Nikola Jokić bio je na drugom mjestu (198), a slavni Oscar Robertson na trećem (182).

Westbrook je devet puta nastupio u NBA All-Star utakmici, a u sezoni 2016./17. osvojio je i titulu najkorisnijeg igrača (MVP) u regularnoj sezoni.

S američkom reprezentacijom osvojio je olimpijsku zlatnu medalju u Londonu 2012. godine, ali nikad nije uspio osvojiti prsten NBA prvaka.

Russell Westbrook
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