Novi predmeti stižu svaki dan, a sudaca je sve manje; 'Bazen je presušio'

Hrvatsko pravosuđe suočava se s novim problemom - ne samo da ih nedostaje, već je sudaca sve manje. Prosječna dob sudaca sve je starija, a mladih koji bi ih zamijenili sve je manje. Može li i kako pravosuđe izbjeći dodatni kaos? Špica sezone. A sudac Devčić okružen spisima, jer istraga radi 365 dana u godini, 24 sata.

"Istraga ne može stati, i ja osobno inače redovno koristim godišnji odmor u srpnju tako da u kolovozu ulazim i upadam u jednu gužvu koja prema van nije vidljiva, ali istražni centar radi non stop", objasnio je sudac Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić. Predmeti dolaze svaki dan, jer svaki dan je netko uhićen. Posla ima, ali interesa za biti sudac - baš i nema.

"Naši suci Županijskog suda u Velikoj Gorici, najmlađi ima 50 godina, puno sutkinja je otišlo u mirovinu, i nekakvog mlađeg kadra nemamo. Što se tiče Općinskog suda i kaznenog odjela, tamo je situacija isto dosta loša, osjeća se pad broja sudaca i na kaznenim odjelima i na Općinskom sudu Velika Gorica i Novi Zagreb", objasnila je Kornelija Kallay Blažeković, predsjednica Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Stariji od 60 godina

To što 35 posto sudačkog kadra ima više od 60 godina ne iznenađuje udrugu sudaca, jer se, kažu, način zapošljavanja godinama zanemarivao.

"Mi smo tu zapravo u europskim relacijama jedni od najopterećenijih sudaca. Svake godine na hrvatske sudove dolazi preko milijun i 200 tisuća novih predmeta, a sudaca je otprilike 1660. Ta brojka se stalno mijenja jer ljudi dolaze u mirovinu", kaže glasnogovornica udruge hrvatskih sudaca i sutkinja Visokog kaznenog suda Ivana Bilušić Kujundžić. A to je prosječno 723 nova predmeta po sucu na godinu, odnosno otprilike 60 predmeta svaki mjesec na jednog suca.

Dina Lijić pravo je završila 2014., ali odmah je znala da ne želi raditi kao sutkinja niti odvjetnica već radi kao savjetnica u romantičnim odnosima i ima svoju stranicu brak.hr.

I dalje voli svoj posao

"Sjećam se još dok sam studirala da je jako teško bilo dobiti poziciju kao sudac na jednom od naših sudova, tako da je za početak trebalo odraditi staž kao sudski savjetnik, a pravosudnu akademiju što sve skupa nije bila garancija da ćete dobiti posao na sudu", kaže Lijić. Sudac Devčić u pravosuđu je već 40 godina. I dalje voli svoj posao.

"Mogu reći da se čovjek naravno zasiti s vremenom i da dođe do određene doze zasićenja u ovom poslu, al uvijek vas nešto ponovo vuče, uvijek postoji neki žar, entuzijazam zbog kojih i dalje radim", kaže Devčić.

"Mi za sada isto ne znamo odgovor zašto je došlo do pada interesa za biti sudac Općinskog suda, Županijskog suda, jednostavno nam je - mi to volimo reći - bazen presušio, kandidata nemamo puno, zaista se javi vrlo vrlo maleni broj kandidata", dodaje Blažeković. I tako smo došli u situaciju da za mjesta koja su nekad bila iznimno atraktivna i za koja je vladao velik interes i bila čast raditi - danas se javlja jako malo ljudi.