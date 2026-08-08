Grmoja: 'Želudac me boli sjediti i biti na prostoru s ljudima koji su trovali našu Liku'

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u subotu je prozvao Vladu zbog opasnog otpada kod Gospića te zatražio političku odgovornost i najavio daljnje razotkrivanje, kako je rekao, kriminalne sprege, a kritizirao je i ulaganja u Metkoviću.

"Premijer Andrej Plenković nije bio u Metkoviću od 2016. kad je obećao mnoge projekte za ovaj grad. Obećao je pothodnik, spoj Metkovića na autocestu. Prošlo je 10 godina, tek se kreće u realizaciju tog projekta", rekao je Grmoja uoči Maratona lađa koji se ove godine po 29. put održava na rijeci Neretvi, u Metkoviću, Opuzenu i Pločama.

Kazao je i da je ozbiljno razmišljao hoće li ići na zapovjedni brod.

"Želudac me boli - sjediti i biti na tako malom prostoru s istim ljudima koji su trovali našu Liku", kazao je upitan o sanaciji 37.000 tona otpada, od čega je 33.000 zakopano kod Gospića na prostoru bivšeg PPK-a Velebit.

Ustvrdio je da je "glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kojeg je postavio Andrej Plenković, primao novac kako bi trovao Ličane" te dodao da očekuje "minimum političke odgovornosti".

Govoreći o konkretnim rješenjima sanacije otpada, rekao je da Savjet za ekologiju može ponuditi rješenja, ali da se prethodno mora utvrditi tko je sudjelovao "u kriminalnom lancu".

"Tko je sve primao novac, tko je zatvarao oči? Jedni od njih su zasigurno ministrica Vučković i premijer Plenković, ali tu su i predstavnici županijskih, kao i gradskih vlasti u Gospiću. Svi su oni odgovorni", ustvrdio je.

"Umjesto da barem ministrica Vučković ponudi ostavku, ništa od toga. Vade se na neke smiješne stvari", ocijenio je, a građanima poručio: "Nemojte zaboraviti tko vas je trovao, a tko je to trovanje razotkrivao".

Most će, kazao je, nastaviti razotkrivati "kriminalnu spregu" i istovremeno upozorio na projekt Gornji horizonti zbog kojeg, kako je rekao, Neretva trpi.

"Tek su nakon 10 godina, prema Konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (ESPOO), pokrenuli utjecaj projekta na dolinu Neretve", naveo je.

Komentirao je i prijedlog o povećanju dijela braniteljskih mirovina te ustvrdio da je raniji prijedlog stranke Možemo bio nepotpun.

"Odnosio na branitelje koji su nakon završetka braniteljskog staža nastavili raditi. Smatram da je prema njima učinjena određena nepravda i njihove mirovine moraju biti puno veće jer su nastavili kroz rad uplaćivati u mirovinski sustav", kazao je Grmoja te dodao da nije upoznat sa svim detaljima Vladina modela.

Rekao je i da pozdravlja povećanje "ako ono bude pravedno" te najavio da će Most izraditi "sveobuhvatan prijedlog".

Vladin model predviđa dodatak od tri eura mjesečno za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru te 50 centi za svaki mjesec u neborbenom sektoru, a njegova bi primjena trebala početi 1. siječnja 2027.

Ministrica Vučković o odlagalištu u Gospiću

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u subotu je, u vezi sa sanacijom i zbrinjavanjem opasnog otpada u Gospiću, izvijestila da su u tijeku dva postupka javne nabave, a da su i jutros poslani novi upitnici o zaprimanju otpada na niz adresa u Europi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ministrica Vučković podsjetila je i da Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada ni energanu pa je to logičan put.

Na upit novinara koja je poruka građanima Gospića koji se pitaju što dalje, ministrica Vučković rekla je da treba pričekati i vidjeti hoće li biti zainteresiranih gospodarskih subjekata na dva otvorena postupka javne nabave koja su u tijeku.

"Isto tako, što se tiče zakopanog otpada, za koji sam rekla da itekako s pravom brine javnost, kao što mene brinu i druge lokacije, tzv. crne točke koje su na krškim područjima, točno je da osim lokalnih onečišćenja koji su prisutni, i o kojima smo govorili ranije, postoji opasnost od bržeg širenja. To je sve točno. Mi radimo na svim tim točkama", kazala je Vučković.

Kada je riječ o zakopanom dijelu otpada, koji se najčešće spominjao, rekla je da postoji nekoliko varijanti i da su krajem srpnja slali upite o zaprimanju opasnog otpada.

"Mi smo 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima zaprimanja takvog opasnog otpada jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu, i to je logičan put".

Kazala je da su jutros poslali i nove upitnike na dodatne adrese.

"U međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i jutros su se slali novi upitnici s obzirom na posljednje objavljene nalaze Geotehničkog fakulteta. Mi smo danas poslali dodatno, prema popisu, na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada", kazala je.

Naglasila je da će, prema dogovoru, obavještavati zainteresirane građane o varijanti koju nakon analize što se tiče zakopanog otpada budu predložili.

"Radimo sve što je moguće", poručila je Vučković.