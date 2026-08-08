Novi Vatreni zabio golčinu na otvaranju sezone: Bilić ga neće moći ignorirati

Adrian Segečić ime je koje je od prošle polusezone postalo neizbježno kada govorimo o kadru reprezentacije.

Čim je 22-godišnji veznjak odlučio promijeniti sportsko državljanstvo iz australskog u hrvatsko, počela su zazivanja da ga se uvrsti u momčad, a ako nastavi igrati kako je završio prošlu i otvorio novu sezonu, neće dugo morati čekati da ga izbornik pozove.

Naime, Segečić je na otvaranju sezone u utakmici Carabao Cupa zabio golčinu protiv donedavnog premierligaša Portsmoutha. Mladi krilni napadač zaustavio je jednu loptu nakon kornera i poluvolejem s velike distance opalio po golu Čekićara.

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Untaoč sjajnom pogotku Segečića Portsmouth nije uspio savladati West Ham, te je momčad iz Londona slavila sa sveukupnim 3-1.