Preporođeni Osijek utrpao šest pogodaka Rudešu, Omerović zabio hat-trick

U prvoj utakmici 2. kola SHNL-a Osijek je u Velikoj Gorici kao gost svladao Rudeš sa 6-1 (4-0).

Prva dva gola postigao je Armando Leon (12, 28), do kraja prvog poluvremena dva puta se u strijelce upisao i Nail Omerović (41, 44), da bi u nastavku Darnel Jakupović (69) zabio za 5-0, Omerović (81) je svojim trećim pogotkom povisio na 6-0 prije no što je Lenny Ilečić (84) postigao počasni gol za Rudeš.

SHNL, 2. kolo 1 Rudeš : 6 Osijek

Standings provided by Sofascore

Početni sastavi

Rudeš: Rogić - Unušić, Celjak, Stolnik, Curcio - Seitz, Živulić, Đorić, Sušak - Blagaić, Poldrugač

Osijek: Malenica - Mustafić, Kolarik, Jelenić, Jurišić - Vrbančić - Dolček, Ježić, Bukvić, Omerović - Leon

Sam početak utakmice pripao je Rudešu koji se pred svojim navijačima doimao kao opasnija momčad, ali nisu uspjeli kreirati šansu za gol i kazna je stigla u 12. minuti kada je Meksikanac Armando León nakon odličnog proigravanja Vrbančića pogodio za vodstvo gostiju.

Nakon vodećeg gola Osječani su preuzeli kontrolu na terenu i kreirali prilike, a do novog gola su stigli u 28. minuti. Strijelac je ponovno bio Leon, a za 2:0 mu je asistirao Jurišić.

Rudeš je nakon toga imao nekoliko dobrih šansi, ali se mreža Osječana nije zatresla, a domaćini su opet vadili loptu iz svog gola u 41. minuti. Tada se Omerović probio kroz obranu Rudeša, izašao sam pred golmana i mirno pogodio za 3:0.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Do kraja poluvremena Osijek je zabio i četvrti gol. Opet je pogodio Omerović koji je nakon nespretne reakcije obrane domaćina iz blizine zabio za 4:0.

U drugom poluvremenu igralo se puno minije pa smo najbolju šansu za novi gol vidjeli u 68. minuti. Tada je Osijekov Bukvić bio u odličnoj šansi, ali nije bio precizan. Obrana Rudeša popustila je po peti put samo minutu nakon toga. Jakupović je tada odlično pogodio s ruba kaznenog prostora za 5:0.

Rezultat 5:0 stajao je na semaforu do 81. minute kada su Osječani stigli do šestog gola. Poentirao je Omerović, koji je tako stigao do hat-tricka.

Do kraja utakmice Rudeš je uspio zabiti utješni pogodak, za 1:6 strijelac je bio Lenny Ilečić u 84. minuti.