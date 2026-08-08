Najbrže rastuća boksačka organizacija na svijetu pripremila noć za pamćenje, evo gdje je gledati

BORBA ZA POJAS /

Najbrže rastuča boksačka organizacija na svijetu, Zuffa Boxing, pripremila je pravu poslasticu za špicu ljeta, a vi ćete sve moći pratiti uživo na Voyo u subotu 8. kolovoza od 20 sati. Jubilarna 10. priredba donosi nam borbu za upražnjeni IBF pojas srednje kategorije za koji će se boriti Irac Aaron McKenna i Talijan Etinosa Oliha - obojica u borbu ulaze bez poraza u karijeri. U sunaslvnoj borbi večeri pratite okršaj još jednog Irca, Calluma Walsha čiji će boks testirati Tyler Denny.