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BORBA ZA POJAS /

Najbrže rastuća boksačka organizacija na svijetu pripremila noć za pamćenje, evo gdje je gledati

Najbrže rastuča boksačka organizacija na svijetu, Zuffa Boxing, pripremila je pravu poslasticu za špicu ljeta, a vi ćete sve moći pratiti uživo na Voyo u subotu 8. kolovoza od 20 sati. Jubilarna 10. priredba donosi nam borbu za upražnjeni IBF pojas srednje kategorije za koji će se boriti Irac Aaron McKenna i Talijan Etinosa Oliha - obojica u borbu ulaze bez poraza u karijeri. U sunaslvnoj borbi večeri pratite okršaj još jednog Irca, Calluma Walsha čiji će boks testirati Tyler Denny

 

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8.8.2026.
20:57
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