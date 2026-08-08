Tisuće navijača, 31 posada i 23 kilometra: Pogledajte start Maratona lađa

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SPEKTAKL NA NERETVI /

Neretvanska dolina danas živi u znaku jednog od svojih najvećih i najprepoznatljivijih događaja – Maratona lađa. Tradicionalna utrka neretvanskim lađama i ove je godine privukla tisuće posjetitelja, navijača i sudionika iz cijele Hrvatske, a u Metkoviću vlada prava navijačka atmosfera.

Maraton lađa održava se na tradicionalnoj ruti od Metkovića do Ploča, dugoj gotovo 23 kilometra. Posade se u lađama bore protiv zahtjevne rijeke, ali i jedne protiv druge, a osim snage i izdržljivosti važnu ulogu imaju taktika, uigranost i iskustvo.

Ove godine u utrci sudjeluje 31 posada. Start je u Metkoviću, nakon čega natjecatelji prolaze prema Opuzenu, gdje mogu mijenjati članove posade, a cilj ih čeka u Pločama.

Maraton je tijekom godina prerastao iz lokalnog sportskog natjecanja u veliku nacionalnu manifestaciju koja čuva tradiciju neretvanskog kraja i privlači sve veći broj posjetitelja.

Kako je izgledao početak današnje utrke pogledajte u videu