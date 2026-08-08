Turisti stigli na adresu pa doživjeli šok: Apartmani koje su uredno platili - ne postoje

Zadarska policija istražuje tri slučaja prijevare u kojima su građani i turisti putem internetskih platformi rezervirali i platili smještaj, a po dolasku na navedene adrese shvatili da apartmani iz oglasa uopće ne postoje.

Muškarac (50), njemački državljanin, pronašao je oglas za apartman na Viru i prema uputama uplatio nekoliko stotina eura za rezervaciju. Kada je stigao na adresu, utvrdio je da je prevaren.

Slično je prošla i hrvatska državljanka (30), koja je 2. kolovoza putem internetske platforme pronašla smještaj u Kožinu te unaprijed platila više od tisuću eura. Po dolasku je otkrila da apartman iz oglasa ne postoji.

Treći slučaj prijavio je državljanin Sjeverne Makedonije (45). On je preko internetskog servisa rezervirao apartman na zadarskoj Puntamici i uplatio nekoliko stotina eura. Na adresu je stigao 4. kolovoza, kada je shvatio da je i on žrtva prijevare.

Policija upozorava na lažne oglase

Policija nakon zaprimljenih prijava utvrđuje sve okolnosti slučajeva te ponovno upozorava građane i turiste da prije rezervacije dobro provjere oglase, recenzije i kontaktne podatke iznajmljivača.

Savjetuju i da se, kad god je moguće, dodatno provjeri postoji li objekt doista te je li osoba ili agencija koja ga oglašava ovlaštena za iznajmljivanje.

Posebno upozoravaju na važnost pažljivog čitanja uvjeta rezervacije, pravila otkazivanja, povrata novca i mogućih dodatnih troškova. Ako građani posumnjaju na prijevaru ili postanu njezine žrtve, trebaju odmah obavijestiti policiju na broj 192.