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Nazvali umirovljenicu (76) i predstavili se kao policija: Ostala bez tisuća eura

Nazvali umirovljenicu (76) i predstavili se kao policija: Ostala bez tisuća eura
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Foto: RTL Danas

Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura

8.8.2026.
14:42
Hina
RTL Danas
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Nepoznati počinitelji prevarili su 76-godišnjakinju u Kašini na području Sesveta, kojoj su, lažno se predstavljajući kao policijski službenici, uzeli nekoliko tisuća eura, izvijestila je u subotu zagrebačka policija. 

Prijevara se dogodila između utorka, 4. kolovoza, i četvrtka, 6. kolovoza, u kući oštećene na Blaguškoj cesti.

Nepoznata žena telefonom je nazvala 76-godišnjakinju i lažno se predstavila kao policijska službenica, tvrdeći da starija žena posjeduje krivotvoreni novac koji je potrebno provjeriti.

Nakon što je povjerovala u izmišljenu priču, na njezinu adresu došao je drugi nepoznati počinitelj, kojemu je predala novac i bankovnu karticu.

Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura.

PrijevaraKrivotvoren NovacSesvetePrevarena žena
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