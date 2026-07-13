U dvorištu tvrtke Cezar planuo kamion s prikolicom! Oglasili se vatrogasci

PREDIVNA /
Arija Rizvić pokazala zašto slovi za jednu od najljepših domaćih glumica: 'Žena iz snova'
Na intervenciju su poslani vatrogasci i policija
Izbio je veliki požar u dvorištu tvrtke Cezar na Industrijskoj cesti u Sesvetama. Vatra se otela kontroli oko 15 sati u subotu, a ubrzo se proširio gust dim.
O buktinji u Sesvetama ubrzo su se oglasili zagrebački vatrogasci.
"Požar je ugašen bez dodatnih komplikacija. Gorio je kamion s prikolicom. Sve je pod kontrolom", kratko je za RTL Danas priopćio zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.