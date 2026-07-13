U dvorištu tvrtke Cezar planuo kamion s prikolicom! Oglasili se vatrogasci

Izbio je veliki požar u dvorištu tvrtke Cezar na Industrijskoj cesti u Sesvetama. Vatra se otela kontroli oko 15 sati u subotu, a ubrzo se proširio gust dim.

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Planuo kamion s prikolicom

O buktinji u Sesvetama ubrzo su se oglasili zagrebački vatrogasci.

"Požar je ugašen bez dodatnih komplikacija. Gorio je kamion s prikolicom. Sve je pod kontrolom", kratko je za RTL Danas priopćio zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.