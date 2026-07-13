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BUKTINJA NA ISTOKU /

U dvorištu tvrtke Cezar planuo kamion s prikolicom! Oglasili se vatrogasci

U dvorištu tvrtke Cezar planuo kamion s prikolicom! Oglasili se vatrogasci
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Foto: Snimio čitatelj

Na intervenciju su poslani vatrogasci i policija

13.7.2026.
15:31
danas.hr
Snimio čitatelj
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Izbio je veliki požar u dvorištu tvrtke Cezar na Industrijskoj cesti u Sesvetama. Vatra se otela kontroli oko 15 sati u subotu, a ubrzo se proširio gust dim.

U dvorištu tvrtke Cezar planuo kamion s prikolicom! Oglasili se vatrogasci
Foto: Snimio čitatelj

Planuo kamion s prikolicom

O buktinji u Sesvetama ubrzo su se oglasili zagrebački vatrogasci.  

"Požar je ugašen bez dodatnih komplikacija. Gorio je kamion s prikolicom. Sve je pod kontrolom", kratko je za RTL Danas priopćio zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.

PožarSesvete
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