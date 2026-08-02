Kek vidi nešto pozitivno u nervozi igrača Rijeke: 'Ne bi bilo dobro da smo mirni'

U zadnjoj utakmici 1. kola nove sezone HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala povratnika u društvo najboljih Rudeš sa 2-1 (1-0).

Golove za Rijeku postigli su Justas Lasickas (31) i Daniel Adu-Adjei (62), dok je poraz Rudeša ublažio Stefan Vukić (70).

"Iza nas je još jedna zaslužena pobjeda, no u nogometu je tako, kada iz ovakvih šansi ne daš golove, zadnjih 15-ak minuta dođeš u situaciju da ti jedan gol može odlučiti gubitak bodova. No dobro, jedini cilj bila je pobjeda i ritam za neke igrače koji imaju još neke probleme. Da smo to zabili, mogli smo biti mirniji, sve ostalo ste vidjeli sami. Čestitam igračima, iza njih je naporan tjedan i ta velika promjena temperature, putovanje... Cilj je bio pobijediti, sada se u koliko-toliko mirnom okruženju možemo spremiti za Europu", rekao je trener Irjeke, Matjaž Kek pa nastavio:

Boli glava

"Puno je bilo promašenih šansi, opet je ta realizacija bila slabija? Što bi bilo da ne stvaramo toliko šansi, tek bi me onda boljela glava, ha, ha. Trebamo jednostavno više koncentracije, u toj zadnjoj trećini nedostaje mi više agresije. Slažemo se u hodu, minute dajemo i igračima koji su manje trenirali, kroz utakmice i treniramo."

Vidi Kek i nešto dobro u toj nekoj pozitivnoj nervozi.

"No, možda ne bi bilo dobro da smo pre mirni, ovako smo napeti, ali morat ćemo to popraviti. Morat ćemo razvijati ono što je dobro i popravljati ono što nije dobro, a više mi je krivo zbog primljenog gola nego radi ičega. Mogli smo strašno puno izgubiti u ovakvoj utakmici, a malo dobiti, tako da su momci to dobro i mentalno odradili. Bit ćemo mi dobri, na nivou već u četvrtak."