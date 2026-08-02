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PALI NA KRAJU /

Nikola Mektić i Austin Krajicek ostali bez naslova u Washingtonu

Nikola Mektić i Austin Krajicek ostali bez naslova u Washingtonu
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Foto: Emilee Chinn/Getty images/Profimedia

Mekić i Krajicek u oba su seta imali priliku vratiti se, ali su u prvom setu propustili tri vezane break-lopte odmah po izgubljenom servisu

2.8.2026.
22:35
Hina
Emilee Chinn/Getty images/Profimedia
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Hrvatski tenisač, 37-godišnji Nikola Mektić nije uspio s Amerikancem Austinom Krajicekom osvojiti naslov pobjednika na ATP turniru u Washingtonu u konkurenciji parova, uspješniji od njih su u finalu bili Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool sa 6-3, 6-4.

Britancima je za naslov dovoljan bio po jedan "break" u svakom setu. U prvoj dionici oduzeli su servis hrvatsko-američkom paru u šestom gemu, a u drugoj odmah na startu.

Mekić i Krajicek u oba su seta imali priliku vratiti se, ali su u prvom setu propustili tri vezane "break-lopte" odmah po izgubljenom servisu, dok su u drugom u zadnjoj igri dvoboja uspjeli spasiti tri meč-lopte suparnika te doći do odlučujućeg poena. Ipak, Cash i Glasspool su iskoristili četvrtu meč-loptu za trofej.

Inače, dvoboj je kod 3-1 za Casha i Glasspoola u drugom setu zbog kiše bio prekinut na više od dva i pol sata.

Mektić i Krajicek su tako ostali na jednom osvojenom zajedničkom turniru iz Delray Beacha, a ovo im je bio drugi finale. Mektić je dosada u karijeri ukupno odigrao 53 ATP finala te ima 33 naslova.

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