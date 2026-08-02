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Hajduk i Rijeka saznali imena sudaca za svoje europske dvoboje, u akciji će biti i HNL lice

Hajduk i Rijeka saznali imena sudaca za svoje europske dvoboje, u akciji će biti i HNL lice
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

UEFA je za utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige između rumunjskog Cluja i norveškog Tromsøa delegirala hrvatskog suca

2.8.2026.
22:46
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk i Rijeka u četvrtak igraju utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige

Bijeli su pali u Konferencijsku ligu nakon dramatičnog ispadanja kod Pafosa, dok je momčad Matjaža Keka rutinski prošla Derry City u prošloj rundi tog natjecanja. 

Dva su jadranska rivala sada saznala i imena sudaca koji će im dijeliti pravdu tijekom okršaja u Vilniusu kod Žalgirisa odnosno na Rujevici protiv finskog Ilvesa. 

Hajduku će pravdu u novoj europskoj utakmici dijeliti nizozemski sudac Marc Nagtegaal. Pomagat će mu njegovi sunarodnjaci Stefan De Groot, Johan Balder i Alex Bos, dok će za VAR biti zaduženi Richard Martens i Stan Teuben. Nagtegaal tijekom dosadašnje karijere još nije sudio nijednu europsku utakmicu nekog hrvatskog kluba.

S druge strane, utakmicu Rijeke protiv finskog predstavnika vodit će malteški sudac Ishmael Barbara, kojem će pomagati njegovi sunarodnjaci Luke Portelli, James Muscat i Slobodan Petrović. U VAR sobi bit će škotski dvojac Steven McLean i Christopher Graham. Barbara je već dijelio pravdu jednoj hrvatskoj reprezentativnoj selekciji. Sudio je susret mlade selekcije do 21 godine, u kojem je Hrvatska svladala Estoniju 2:0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

UEFA je za utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige između rumunjskog Cluja i norveškog Tromsøa delegirala hrvatskog suca Patrika Kolarića. Čakovčanina nakon nedjeljnog susreta 1. kola HNL-a između Varaždina i Hajduka već očekuje novi europski izazov. Kolariću će na susretu u Rumunjskoj pomagati Luka Pajić i Ivan Starčević, dok je za četvrtog suca imenovan Antonio Melnjak. U VAR sobi bit će Fran Jović i Ante Čuljak.

HajdukHnk RijekaSuci
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