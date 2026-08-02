Jezivo otkriće u napuštenoj zgradi! U koferu pronađeno tijelo žene, uhićen muškarac

Britanska državljanka Elisabeth-Jane Ross (38), podrijetlom iz okolice Edinburgha, pronađena je mrtva u koferu ostavljenom u napuštenoj zgradi u atenskoj četvrti Kypseli. Njezino tijelo 18. srpnja pronašao je beskućnik. Prema procjeni policije, Ross je preminula između pet i sedam dana prije nego što je pronađena. Identificirana je pomoću otisaka prstiju, piše Sky News.

Grčki mediji navode da je u Grčku doputovala 29. lipnja iz Sjedinjenih Američkih Država preko Cipra. Isprva je boravila kod prijatelja u Pireju, a zatim se trebala naći s prijateljima u drugom dijelu Atene, ali nije poznato je li došlo do tog susreta.

Istraga je pokazala da su se nakon njezine smrti njezina bankovna kartica i dalje koristila za podizanje novca, a s njezina mobilnog telefona slane su SMS poruke. Ranije su provedeni i toksikološki nalazi kako bi se utvrdilo postoje li dokazi o kaznenom djelu.

Pronađena replika pištolja i nož

Grčka policija u nedjelju je objavila da je uhitila 26-godišnjeg stranog državljanina osumnjičenog za ubojstvo iz nehaja, razbojništvo i kršenje zakona o oružju. Tijekom pretrage njegova doma pronađeni su replika pištolja i nož.

Britansko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da pruža konzularnu pomoć obitelji preminule te da je u kontaktu s grčkim vlastima. Škotska policija potvrdila je da surađuje s grčkim istražiteljima.

"Upoznati smo sa smrću jedne Škotkinje u Ateni i surađujemo s grčkim vlastima. Naši službenici pružaju podršku njezinoj obitelji u Škotskoj", izjavio je glasnogovornik škotske policije.