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REPRESIJA I GAŽENJE /

Strašne scene iz Varaždina: Pogledajte kako je Torcida zapalila tribinu i žestoko izvrijeđala Dalića

Strašne scene iz Varaždina: Pogledajte kako je Torcida zapalila tribinu i žestoko izvrijeđala Dalića
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon utakmice Varaždina i Hajduka (2:1) Torcida je zapalila veliki broj stolica na gostujućoj tribini

2.8.2026.
21:30
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Nogometaši Varaždina u susretu su 1. kola HNL-a kao domaćini svladali splitski Hajduk sa 2-1 (0-0).

Strijelci za Varaždin bili su Mario Mladenovski (53) i Luka Mamić (62), a za Hajduk Rokas Pukštas (56).

Nakon utakmice Varaždina i Hajduka (2:1) Torcida je zapalila stolice na gostujućoj tribini.

Sredinom drugog poluvremena gostujući su navijači razvili veliku poruku preko svoje tribine. Na transparentu je pisalo: 'Represija pod krinkom sigurnosti, kavez na tribini je gaženje po ljudskosti!' 

Strašne scene iz Varaždina: Pogledajte kako je Torcida zapalila tribinu i žestoko izvrijeđala Dalića
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Istodobno se s gostujuće tribine moglo čuti i skandiranje 'J**o vas Dalić', aludirajući na bivšeg hrvatskog izbornika koji je važan oslonac Varaždina.

Podsjetimo, uoči utakmice Torcida je proglasila bojkot zbog visokih cijena ulaznica, a onda ga otkazala nakon što su cijene smanjene. 

Scene tribine možete pogledati OVDJE

TorcidaTribinaHajdukVaraždin
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