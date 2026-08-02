Strašne scene iz Varaždina: Pogledajte kako je Torcida zapalila tribinu i žestoko izvrijeđala Dalića

Nogometaši Varaždina u susretu su 1. kola HNL-a kao domaćini svladali splitski Hajduk sa 2-1 (0-0).

Strijelci za Varaždin bili su Mario Mladenovski (53) i Luka Mamić (62), a za Hajduk Rokas Pukštas (56).

Nakon utakmice Varaždina i Hajduka (2:1) Torcida je zapalila stolice na gostujućoj tribini.

Sredinom drugog poluvremena gostujući su navijači razvili veliku poruku preko svoje tribine. Na transparentu je pisalo: 'Represija pod krinkom sigurnosti, kavez na tribini je gaženje po ljudskosti!'

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Istodobno se s gostujuće tribine moglo čuti i skandiranje 'J**o vas Dalić', aludirajući na bivšeg hrvatskog izbornika koji je važan oslonac Varaždina.

Podsjetimo, uoči utakmice Torcida je proglasila bojkot zbog visokih cijena ulaznica, a onda ga otkazala nakon što su cijene smanjene.

Scene tribine možete pogledati OVDJE.