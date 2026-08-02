Prvi 'derbi kola': Nakon europskih razočarenja sastaju se Varaždin i Hajduk

1. kolo SuperSport HNL-a 0 Varaždin : 0 Hajduk

Od 18:30 u Varaždinu će se sastati Varaždin i Hajduk. Bit će to pretposljednja utakmica prvog kola SuperSport HNL-a, ali i prva za koju možemo reći da je "derbi kola".

Radi se o dva kluba koja već dvije sezone zaredom igraju kvalifikacije za Europu, ali i o dva kluba koja imaju poseban motiv u današnjoj utakmici. Naime, oba su kluba izgubila svoje europske ispite, pa im je međusobni ogled na startu HNL-a savršena prilika za iskupljenje.

Prije same utakmice govorilo se o bojkotu Torcide, koji se ipak neće dogoditi, a dodajmo i kako bi se u početnu postavu Hajduka za ovu utakmicu trebao vratiti kapetan Marko Livaja.