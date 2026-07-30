Šafarić nakon ispadanja Varaždina iz Europe: 'To me najviše smeta i žalosti'

Nogometaši Varaždina okončali su svoj nastup u 2. pretkolu Konferencijske lige 0-2 porazom na gostovanju kod češkog Jabloneca. Kako je prva utakmica prije tjedan dana završila 3-2 pobjedom Varaždina, u 3. pretkolo plasirao se Jablonec s ukupnih 4-3.

"Prije svega čestitam domaćoj ekipi na prolasku. Što se nas tiče, ponovile su nam se iste stvari kao i prošle godine. Sami sebi smo zakomplicirali utakmicu naivnim pogreškama. Primili smo golove upravo iz situacija na koje smo se pripremali i na koje smo cijelo vrijeme upozoravali. Prvih 25 minuta bili smo jako dobri, ali nakon primljenog pogotka kao da smo izgubili vjeru da se možemo vratiti, iako je utakmica tada još bila potpuno otvorena. To me najviše smeta i žalosti. Nedostajalo je energije, netko tko će povikati i podići suigrače. O tome smo cijelo vrijeme razgovarali i zbog toga sam razočaran. Idemo dalje, a domaćinu još jednom čestitam", rekao je trener Varaždina Nikola Šafarić na konferenciji za medije.

Odgovorio je i na pitanje o primjenim golovima iz prekida.

"Europa ne prašta ništa i svaka se pogreška kažnjava. To je kvaliteta domaće momčadi – svaka lopta iz prekida dolazi točno na pravo mjesto. U našoj ligi često prvi centaršut ne dođe ni do peterca. To su te razlike u kvaliteti", poručio je.