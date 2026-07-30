Varaždin u Češkoj brani gol prednosti za nastavak europskog puta, čekaju se sastavi
Tekstualni prijenos uzvratne utakmice 2. pretkola Konferencijske lige Jablonec - Varaždin pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr
Nogometaši Varaždina na gostovanju kod Jabloneca u Češkoj brane minimalnu prednost (3:2) iz prvog susreta drugog pretkola Konferencijske lige. Utakmica se igra u četvrtak 30. srpnja na stadionu Střelnice u Jablonecu s početkom u 18.00 sati.
Početni sastavi:
Jablonec: -
Varaždin: -
Utakmica počinje u 18.00 sati
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Trener Vraždina Nikola Šafarić svjestan je da prednost iz prve utakmice ne jamči prolaz. "Ne smijemo se braniti, moramo biti hrabri i tražiti pogodak", izjavio je uoči uzvrata
Pobjednika ovog dvoboja u trećem pretkolu čeka bolji iz sraza latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija. Latvijci su u prvom susretu slavili s uvjerljivih 4:1 i na korak su do prolaska.