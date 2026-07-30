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KONFERENCIJSKA LIGA /

Varaždin u Češkoj brani gol prednosti za nastavak europskog puta, čekaju se sastavi

Varaždin u Češkoj brani gol prednosti za nastavak europskog puta, čekaju se sastavi
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tekstualni prijenos uzvratne utakmice 2. pretkola Konferencijske lige Jablonec - Varaždin pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

30.7.2026.
16:21
M.G.
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Nogometaši Varaždina na gostovanju kod Jabloneca u Češkoj brane minimalnu prednost (3:2) iz prvog susreta drugog pretkola Konferencijske lige. Utakmica se igra u četvrtak 30. srpnja na stadionu Střelnice u Jablonecu s početkom u 18.00 sati.

Uzvratna utakmica 2. pretkola Konferencijske lige
30.07.2026
18.00
0
Jablonec
:
0
Varaždin

 

Početni sastavi:

Jablonec: -

Varaždin: -

 

Utakmica počinje u 18.00 sati

 

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Trener Vraždina Nikola Šafarić svjestan je da prednost iz prve utakmice ne jamči prolaz. "Ne smijemo se braniti, moramo biti hrabri i tražiti pogodak", izjavio je uoči uzvrata

Pobjednika ovog dvoboja u trećem pretkolu čeka bolji iz sraza latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija. Latvijci su u prvom susretu slavili s uvjerljivih 4:1 i na korak su do prolaska.

VaraždinKonferencijska Liga
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