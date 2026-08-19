Garcia: 'Imamo veliku priliku nakon 16 godina, a Livaja je povezaniji s momčadi nego ranije'

Utakmica u četvrtak protiv Rakowa sigurno je jedna od najvažnijih koju ću voditi otkako sam došao u Split, naglasio je trener nogometaša Hajduka Gonzalo Garcia prije prvog dvoboja play-offa Konferencijske lige.

Utakmica Hajduka i trenutačno posljednje momčadi na ljestvici poljskog prvenstva počinje u četvrtak u 21 sat.

„Teška je bila posljednja utakmica koju smo imali, ona kod Gorice, ali igrači su u redu. Momčad je u dobrom stanju. Vlada dobra atmosfera i idemo na pobjedu na svom Poljudu. Rakow već godinama ima identitet i zato je dobar u Poljskoj, ali i u europskim natjecanjima. Fizički su snažni, znaju se braniti, a mogu biti itekako agresivni u igri prema naprijed. Svi prekidi će biti jako važno jer je i u tom segmentu Rakow vrlo dobar“, rekao je na konferenciji za novinare trener Splićana Garcia uz dodatak.

„Svaka utakmica je jako važna za Hajduk, ali sada možemo ući u Europu nakon čak 16 godina i zato su ova dva dvoboja posebna. Prošle sezone Rakow je ligaški dio Konferencijske lige završio na drugom mjestu. I to je opomena koliko je ta momčad kvalitetna. Za nas nije dobro što ne možemo odgoditi domaću ligašku utakmicu jer nam je Europa jako važna. Već smo odigrali devet ili deset utakmica, a momčad još uvijek gradimo“, dodao je Garcia.

Garcia je naglasio o suparniku da „svi rade na terenu i ne postoji niti jedan nogometaš koji nije aktivan“.

„Sretnim me čini reakcija Livaje u dvoboju protiv Gorice. Ušao je u igru i odlučio pobjednika. Hoće li igrati u četvrtak vidjet ćemo. Sretan je, povezaniji je s momčadi nego li ranije“, zaključio je trener splitskog sastava.