Tajna veza Ukrajinca uhićenog u Puli i Seana Penna? Stručnjak za sigurnost: 'I to je moguće'

Uhićenje Ukrajinca u Puli zbog sumnje da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok otvorilo je niz pitanja, od njegove moguće uloge u operaciji do toga što slijedi nakon uhićenja u Hrvatskoj.

O cijelom slučaju, sigurnosnoj pozadini i onome što sada možemo očekivati za RTL Direkt govori sigurnosni stručnjak Ante Letica.

Jeste li bili iznenađeni kada ste čuli da je u Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu Sjevernog toka?

Jesam. Bio sam iznenađen, ali s obzirom na to da je ljetno razdoblje i da ljudi dolaze na odmor, tako je očito i ovaj Ukrajinac došao u Hrvatsku. Hrvatska policija dobila je informaciju da se na području Republike Hrvatske nalazi osoba za kojom je Njemačka izdala europski uhidbeni nalog i postupila je sukladno zakonu. Sada se čeka daljnji postupak, koji je na hrvatskim sudovima i suradnji hrvatskih i njemačkih institucija.

Prošle godine uhićen je u Poljskoj, nakon čega je uslijedio dugotrajan postupak oko njegova mogućeg izručenja Njemačkoj. Poljska ga na kraju nije izručila, a tamošnji sud zaključio je da Njemačka nije dostavila dovoljno dokaza. Cijeli slučaj izazvao je i diplomatske napetosti između poljskog premijera Donalda Tuska i njemačkog kancelara Friedricha Merza. Može li se sličan scenarij sada očekivati i u Hrvatskoj?

Nisam pravnik, posebno ne stručnjak za kazneno pravo, ali pokušat ću jednostavno objasniti. U Hrvatskoj će se voditi postupak na temelju dokaza i činjenica koje njemačka strana dostavi Županijskom sudu u Puli. Sud će zatim odlučiti hoće li osoba biti izručena ili ne. Nakon toga postoji mogućnost žalbe i konačne odluke viših sudskih instanci. Može se dogoditi i da hrvatski sud zaključi kako Njemačka nije dostavila dovoljno dokaza za izručenje.

Mislite li da će hrvatski sud osjećati politički pritisak?

Nadam se da neće. Vjerujem da je hrvatsko pravosuđe neovisno i da će postupiti prema pozitivnim zakonskim propisima i onome što se u postupku dokaže ili ne dokaže.

Velika holivudska produkcija upravo snima film o sabotaži Sjevernog toka, a nakon Zagreba ekipa se preselila u Pulu. Upravo je ondje danas uhićen čovjek kojeg se sumnjiči da je sudjelovao u stvarnoj sabotaži plinovoda. Vjerujete li da je riječ samo o slučajnosti?

Siguran sam da je riječ o slučajnosti. Zasad nema nikakvih saznanja da je uhićeni bio povezan s ekipom koja snima film u Hrvatskoj, odnosno u Puli i Zagrebu. Hrvatska policija dobila je informaciju da se na njezinu području nalazi osoba za kojom je raspisan europski uhidbeni nalog i postupila je onako kako mora postupiti, sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Je li ipak moguće da je na neki način sudjelovao u filmu, primjerice kao konzultant ili stručni savjetnik?

I to je moguće. Međutim, do sada nisam uspio pronaći nikakav podatak da je bio povezan s ekipom koja snima film, kao konzultant ili na neki drugi način stručna podrška ekipi koja je snima film o sabotaži Sjevernog toka 1 i 2. Ako je takva povezanost postojala, to će se vjerojatno uskoro otkriti.

Danas smo pokušali dobiti odgovor producenata filma i HAVC-a o mogućoj povezanosti, ali zasad ga nismo dobili. Što se tiče same procedure, tko je izdao nalog za njegovo uhićenje i kako je uopće uspio ući u Hrvatsku?

Mogao je normalno ući u Hrvatsku. Pitanje je je li u trenutku njegova ulaska već bio na popisu osoba za kojima je raspisan europski uhidbeni nalog ili je ta informacija hrvatskoj policiji stigla naknadno. Onog trenutka kada je policija dobila informaciju da se na području Pule nalazi tražena osoba, postupila je prema nalogu i zakonu. Tu nema posebne zapovijedi, policija jednostavno postupa prema zakonskim propisima.

Što se tiče postupanja policije, prošle godine je u Poljskoj cijeli slučaj izazvao velik interes javnosti i medija. Kada je osumnjičeni priveden i dok je trajao postupak, u sudnici je bilo oko 200 kamera. Očekujete li da bi se nešto slično moglo dogoditi i u Hrvatskoj?

Moguće je. Ovo je velik medijski događaj i sigurno će ga neki pokušati iskoristiti i u političke ili promidžbene svrhe. Hrvatsko pravosuđe zbog toga može biti pod određenim pritiskom, ali treba postupiti prema zakonu i dokazima koje njemačka strana dostavi te na temelju toga donijeti odluku, kakva će biti je stvar suda. Što se tiče Poljske, kad su ga odbili izručiti, rekli su da ga ne treba izručiti, nego da oni koji su napravili Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 se trebaju ispričati ostatku Europe.

Već se vodi rasprava o tome je li osumnjičeni terorist ili heroj. Što vi mislite?

To je vrlo diskutabilno. Sjeverni tok 1 u trenutku sabotaže nije normalno funkcionirao, dok Sjeverni tok 2 uopće nije bio pušten u rad jer ga Rusi nisu dovoljno punili, željeli su napraviti umjetnu nestašicu plina kako bi umjetno podigli cijene plina. Sjeverni tok 1 bio je strateški važan za Njemačku, koja je velik dio svojeg gospodarskog razvoja temeljila i na jeftinom ruskom plinu i drugim energentima. Ako su ukrajinske službe doista izvele sabotažu, motiv je vjerojatno bio smanjiti financiranje ruskog ratnog stroja. Zato će za neke ta osoba biti terorist, a za neke junak.