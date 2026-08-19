Sprema se veliki transfer? Englezi vide Baturinu kao idealnu zamjenu za igrača od 135 milijuna

Martin Ba​turina mogao bi vrlo brzo preseliti u Englesku gdje se pojavio kao moguće veliko pojačanje Aston Ville.

Engleski talkSPORT hrvatskog je reprezentativca izdvojio kao idealnog kandidata Aston Ville za nasljednika Morgana Rogersa, kojeg je Chelsea ovog ljeta kupio za oko 137 milijuna eura. Rogersov odlazak ostavio je veliku rupu u momčadi Unaija Emeryja pa se Englezi pitaju - 'Kako zamijeniti najskupljeg britanskog nogometaša u povijesti?'.

Prema europskom nogometnom stručnjaku Andyju Brassellu, Villa bi idealnu zamjenu mogla pronaći u asu Coma Martinu Baturini.

"Mislim da ima puno smisla za Aston Villu u svijetu nakon Morgana Rogersa. I on je, naravno, drugačiji igrač od Rogersa. I očekivali biste da će Baturina na kraju postići više golova od njega. Dakle, mislim da bi to prilično dobro funkcioniralo", rekao je Brassell za talkSPORT pa nastavio:

"Što se tiče kombinacije koju Manchester United pokušava sastaviti. Da, mislim da bi im bio plus. Ali opet, meni se Villa čini stvarno, stvarno dobrim izborom."

Postoji li još neki engleski klub za koji bi Martin Baturina mogao igrati?

Drugi engleski klub kojeg je Brassell spomenuo kao potencijalnog udvarača za Baturinu bio je Tottenham Hotspur. Međutim, Spursi se već mogu pohvaliti s više igrača u Baturininom kalupu, kojeg Brassell opisuje kao 'više drugog napadača' i 'nekoga tko se oslanja na izvrsnu kontrolu lopte' u kaznenom prostoru.

Baturina (23), koji je prošlog ljeta došao u Como iz Dinama, završio je sezonu 2025./26. s osam golova i četiri asistencije u svim natjecanjima. Povećao je svoju transfernu vrijednost golom tijekom poraza Hrvatske od Engleske 4:2 na Svjetskom prvenstvu i neće biti jeftin za zainteresirane klubove.

"Baturina je bio stvarno, stvarno dobar prošle sezone. I imajte na umu, kao što smo već govorili, taj jaz Alvara Morate u smislu golova. Bili su kratki jer nije stavljao loptu u mrežu. Dakle, trebali su druge ljude da se umiješaju. Baturina je to uspio učiniti."