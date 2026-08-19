Bitka za komadić raja! Protiv Tumpova zeta prosvjeduju mjesecima: 'Zabrinut smo, ovo nije kraj'

Komadić raja na zemlji. Tako mnogi u Albaniji doživljavaju najveći od njihovih 13 otoka. Sazan je malen, Hrvatskoj najbliži, otprilike veličine Biševa, njegove spilje jedno su od zadnjih utočišta sredozemne medvjedice, preko puta otoka je i stanište plamenaca.

I u tom se zaštićenom prirodnom području još prije ljeta pojavila teška mehanizacija. I krenula kopati i rovati. "Mnogo buldožera, bagera i kamiona ušlo je u područje. Ono što je izuzetno ozbiljno jest to što su u jednom trenutku počeli graditi most preko glavnog kanala koji spaja lagunu s morem, a tijekom radova blokirali su protok vode. Odmah smo počeli primati pritužbe lokalnih ribara da je riba počela umirati", izjavio je na licu mjesta početkom lipnja Aleksandar Trajce, izvršni direktor Organizacije za zaštitu i očuvanje okoliša u Albaniji.

Nikad brojniji prosvjedi

Odmah su krenuli i prosvjedi, nikad brojniji u zemlji još od pada komunizma. Građani nisu željeli prihvatiti da se na zaštićenom području gradi gotovo milijardu i pol eura vrijedan luksuzni kompleks. I to još s Jaredom Kushnerom, zetom Donalda Trumpa u glavnoj ulozi, i njegovom suprugom, Trumpovom kćeri Ivankom. "Bili smo na prijateljevu brodu i stali smo kako bismo se okupali. Ustvari smo ga tako i pronašli. Otplivali smo do otoka, otpješačili bosonogi cijelim putem do vrha. Bili smo jednostavno očarani i to je od tada ostalo s nama. Kroz više godina smo stvorili priliku da realiziramo njegov potencijal i preobrazimo ga", ispričala je Ivanka Trump za jedan podcast krajem svibnja.

Taj preobražaj građani su vidjeli kao korupciju. Jer vlada premijera Edija Rame projektu je odmah dala status "strateškog investitora", što znači lakše dozvole, još 2024. donesen je zakon koji omogućuje gradnju luksuznih resorta u zaštićenim područjima. Premijer ne krije da je odluku već donio. "Učinit ćemo to. Kao što sam rekao od početka, učinit ćemo to. Razvijat ćemo ova područja. Naravno da ćemo to napraviti", rekao je Rama kada je bunt građana bio na vrhuncu.

Prosvjedi protiv takvog stava i pogodovanja moćnim investitorima svakoga dana traju već 80 dana. Sve što se zbiva prate i Albanci u Hrvatskoj. "Zabrinuti smo oko toga što se događa u Albaniji, kada gledamo oko tih investicija tko se sve buni, no oni koji su obespravljeni ili im je oteta zemlja, naravno da to nije u redu", kaže Esad Čollaku, predsjednik Unije Albanaca u RH.

'Ovo nije kraj'

"Korupcija zaista tamo buja, prvenstveno je turizam tamo postao masovan koji sve više smeta. To područje kad vidite na slikama ili uživo, to zaista izgleda jako lijepo, i ono što se sad planira napraviti su ogromni turistički kompleksi koji bi doveli do značajnog urušavanja ekosistema", smatra pak Emirat Asipi, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Inače, na otoku je godinama bila tajna vojna baza, pun je tunela i bunkera iz hladnog rata. Dok vlast projekt koji Trumpovi predvode smatra važnim korakom u razvoju države kao luksuzne destinacije, prosvjedi koji predvode mladi ne jenjavaju, nedavno je bilo i sukoba s policijom. "Prodaju zemlju. Daju je stranim investitorima za profit i interese onih na vrhu, onih koji su u jedan posto, dok ostatak zemlje pati u siromaštvu", sažela je stav prosvjednika Flogerta Lesi, studentica iz Tirane.

Od Ivanke i Jared ni glasa otkako su krenuli prosvjedi u koje se i ovih dana uključila i dijaspora. "Znamo da je albanska dijaspora vrlo moćna, i da su oni zapravo pokretači cijele ekonomije, kako na Kosovu, tako i u Albaniji, ali bitno je naglasiti da ovo neće biti kraj, s obzirom na to da Edi Rama, kako je i sam najavio, neće odustati od ovih projekata", zaključuje Emirat Asipi.

A plamence, sredozemnu medvjedicu i druge životinjske i biljne vrste na putu realizacije projekata ionako nitko ništa neće pitati.