Premijer oštro o prosvjedima koji traju danima: 'Da nije Jareda, ne bi ih bilo briga'

Albanci su posljednjih dana izašli na ulice kako bi prosvjedovali protiv planova Trumpovog zeta Jareda Kushnera da izgradi luksuzni resort na netaknutom albanskom otoku Sazan i obali Zvërneca u blizini Vlore. Civilno društvo i međunarodni mediji nazvali su pokret "revolucijom plamenaca", budući da je to područje važno stanište za ove ružičaste ptice.

Albanski premijer Edi Rama odbacio je argument za prosvjede kao politički nabijenu kampanju koju potiču kritičari američkog predsjednika Donalda Trumpa, inzistirajući da projekt ne predstavlja rizik za plamence ​​i druge divlje životinje.

Foto: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

U intervjuu za Politico, Rama je branio Kushnerov planirani resort te je ustvrdio da je njegova politika privlačenja stranih ulaganja za razvoj albanske turističke industrije ispravna. Rama je odbacio i međunarodne kritike te je rekao da prosvjedi nisu bili toliko rašireni koliko se izvještavalo.

'Stranci su prioritet'

"Da nije Jareda, ne bi ih bilo briga što se događa u Albaniji", rekao je Rama na marginama samita EU-a i Zapadnog Balkana u Tivtu u Crnoj Gori. Dodao je da su "mrzitelji Trumpa" pomogli pojačati prosvjede.

Planirani luksuzni resort - koji podržavaju katarski i lokalni investitori, a mogao bi uključivati ​​do 10.000 hotelskih soba i vila - nalazi se unutar nekoć zaštićenog prirodnog ekosustava koji je dom plamenaca, više od 200 vrsta ptica selica, sredozemnih medvjedica i morskih kornjača koje se tamo gnijezde. Ekološke skupine upozoravaju da će staništa tih vrsta biti oštećena projektom.

Sporne promjene albanskog zakona o zaštićenim područjima iz 2024. utrle su put razvoju turizma na nekim od tih lokacija, omogućujući daljnji rast u sektoru koji se u posljednjem desetljeću već utrostručio. Dotično odmaralište nije prošlo procjenu utjecaja na okoliš.

"Stranci su prvi prioritet... jer stranci donose novac u zemlju za Albance". Ukazao je na činjenicu da je zemlja utrostručila svoj BDP otkako je on 2013. postao premijer.

Foto: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Prekrasna koegzistencija'

Rama je rekao i da nije bio u kontaktu s Kushnerom od početka prosvjeda. "On ima svoje poslove, a s druge strane, on i Ivanka nemaju nikakve veze sa svim ovim... potpuno lažna i krivotvorena priča", izjavio je Rama napominjući da su u projekt uključeni i drugi investitori, poput katarskog Power Holdinga.

Albanski premijer inzistirao je da se posvećuje pozornost društvenom utjecaju i utjecaju na bioraznolikost odmarališta. Također se usprotivio nazivanju nemira "revolucijom plamenaca", tvrdeći da su dezinformacije iskrivile stvarni broj prosvjednika.

Albanija se nada pridruživanju EU-u 2030. Rama je rekao da ne vjeruje da će ekološki problemi ugroziti šanse zemlje. Dodao je da će europski čelnici moći "svojim očima vidjeti plamence ​​i razvoj kako prekrasno koegzistiraju".

Na pitanje hoće li biti domaćin samita u odmaralištu, Rama je rekao: "Ovo neće biti moj Mar-A-Lago."