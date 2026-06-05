Još jedna obiteljska fotografija za lidere šest balkanskih zemalja od kojih ni jedna nije ušla u EU: Znate li ih sve nabrojati?

PUNO PITANJA NAKON SAMITA /

U crnogorskom Tivtu prostrijet je još jedan u nizu crvenih tepiha. Još jedna obiteljska fotografija za lidere šest balkanskih zemalja. Nijedna od njih još nije ušla u Europsku uniju. Albanija na članstvo čeka već desetljećima.

Foto: MICHAILIDIS/European Union/Sipa Press/Profimedia

Albanskog premijera Edija Ramu novinari su upitali kada će njegova zemlja ući u Europsku uniju? Uslijedio je ciničan odgovor. "Postoje tri stvari koje se ne mogu predvidjeti. Tri, zar ne? Bog, seks i Europska unija", kazao je.

Godinama zaboravljenu temu aktualzirao rat u Ukrajini i strah Bruxellesa da će Balkan pasti pod druge utjecaje. Problem su i države kandidatkinje koje su sporo provodile reforme. Proces je bio nepopularan u nekim državama članicama među njima je i Francuska koja sad s Njemačkom ima inicijativu kako ubrazti postupak.

"U posljednjih 13 godina nismo primili nijednu novu članicu. To pokazuje da nedostaci postoje i na strani Europske unije. Sada ćemo u plenarnom dijelu raspraviti sljedeće korake s predstavnicima zemalja zapadnog Balkana i iskreno se nadam da ćemo potom doći do zajedničkih zaključaka koji će se provesti u Bruxellesu", kazao je njemački kancelar Friedrich Merz.

Crna Gora najviše je napredovala. Pregovara i Albanija, dok Srbija već pet godina nije napravila gotovo nikakav pomak. BiH i Sjeverna Makedonija nisu otvorili niti jedno poglavlje. Više doznajte u prilogu.