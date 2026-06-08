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PROBLEM /

Pazite u kakvoj je situaciji reprezentacija Irana, postavlja se pitanje o regularnosti SP-a

Svjetsko prvenstvo još nije počelo, a njegova regularnost već je pod upitnikom - bar ako pitate predstavnike Irana. Iako će sve svoje utakmice igrati u Sjedinjenim Državama - protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Angelesu te Egipta u Seattleu, reprezentacija je zbog sigurnosti smještena nedaleko granice, u meksičkoj Tijuani. I to još ne bi bio problema da im SAD nije odobrio tek dnevnu vizu pa će Iran biti jedina reprezentacija koja će na isti dan doputovati, odigrati utakmicu i otputovati nazad u kamp. 

 

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8.6.2026.
21:01
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IranSvjetsko Prvenstvo 2026.Sad
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