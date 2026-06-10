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NE SAMO NJIH /

Predsjednica obradovala đake: 'Zbog SP-a nema škole'

Predsjednica obradovala đake: 'Zbog SP-a nema škole'
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Foto: Carlos Santiago/Eyepix Group/Shutterstock Editorial/Profimedia

Utakmica Meksika i Južne Afrike, na rasporedu je u 13 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21:00 po centralnoeuropskom vremenu.

10.6.2026.
9:59
Sportski.netHina
Carlos Santiago/Eyepix Group/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Učenici i studenti u Ciudad de Mexicu u četvrtak će imati slobodan dan jer je predsjednica države Claudia Sheinbaum naredila obustavu nastave kako bi se smanjile prometne gužve. 

Tog dana na stadionu Azteca igra se uvodna utakmica SP-a između Meksika i Južne Afrike, a susret je na rasporedu u 13 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21:00 po centralnoeuropskom vremenu.

Predsjednica Sheinbaum je također pozvala državne službenike da rade od kuće, osim onih koji su zaposleni u nužnim službama i ljudi koji su uključeni u aktivnosti vezane uz Svjetsko nogometno prvenstvo. Meksička predsjednica uputila je apel i privatnom sektoru da također omogući zaposlenima da rade na daljinu.  

Te mjere poduzete su kako bi se omogućila bolja mobilnost i sigurnost na cestama za stanovnike Mexico Cityja i brojne turiste i navijače.  

Valja podsjetiti kako diljem cijelog Meksika već neko vrijeme traju prosvjedi, dok su u pojedinim dijelovima kontrolu preuzele bande i karteli zbog čega je navijačima preporučen oprez.

Ciudad De MexicoMexicoMeksikoSvjetsko Prvenstvo 2026.
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