Objavljen popis najiskusnijih reprezentacija prvenstva: Evo na kojem je mjestu Hrvatska

Od prvog sučevog zvižduka na stadionu Azteca u Ciudad de Mexicu dijeli nas nešto više od jednog dana. Bit će to najveće prvenstvo dosad, koje će okupiti 48 reprezentacija i 1248 igrača, a najiskusnija od svih bit će Hrvatska.

Naime, popularna stranica Transfermarkt, koja se obično bavi procjenom vrijednosti igrača, objavila je na svojim stranicama statistiku reprezentacija koja prikuplja podatke o tome koliko su igrači koje je pojedina reprezentacija pozvala na prvenstvo skupili nastupa za svoju reprezentaciju.

Po toj statistici Hrvatska je na prvom mjestu budući da je 26 igrača za koje se Zlatko Dalić odlučio skupilo čak 2479 nastupa za Vatrene. Nešto manje iskusna je Argentina s 2384 nastupa, zatim Portugal s 2317, Meksiko s 2308 i Belgija s 2234.

Bosna i Hercegovina je pak, unatoč činjenici da Edin Džeko ima 148 nastupa, jedna od najneiskusnijih momčadi prvenstva sa 591 nastupom. Time se Bosna nalazi na trećem mjestu po neiskustvu, a u top pet ulaze još prvoplasirana Južnoafrička Republika s 473 nastupa, Švedska s 518 te Curaçao (604) i Haiti (627).

Kada bi se brojali samo nastupi na Svjetskom prvenstvu, najiskusniji su Argentinci (122), Hrvati (98) i Francuzi (82), a čak 15 reprezentacija nema nijednog igrača s nastupom na SP-u.