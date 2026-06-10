Dalić uoči Engleske: 'To nije stvarna situacija, a više bi nam odgovaralo da igramo kasnije'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić smatra da je otvaranje Svjetskog prvenstva protiv Engleske ključno za uspjeh Hrvatske ovog ljeta.

To je priznao u razgovoru za britanske medije, istaknuvši kako bi možda bilo bolje da je prva utakmica bila protiv lakšeg suparnika, s obzirom na probleme s formom i ozljedama u momčadi.

"Prva utakmica može sve uništiti. Na Euru 2024. izgubili smo 3:0 od Španjolske u prvoj utakmici i pali smo, nismo se uspjeli vratiti. Ali ranije smo pobijedili Nigeriju i remizirali s Marokom", rekao je izbornik za The Guardian.

"Sada više ne možemo ništa birati. Prva utakmica je najvažnija. Protiv Engleske ćemo se boriti, pokušati dati sve od sebe i pokušati pobijediti."

Luka Modrić, koji nosi zaštitnu masku dok se oporavlja od prijeloma jagodične kosti, postigao je sjajan pogodak u Varaždinu, no među nekoliko je Dalićevih standardnih igrača kojima nedostaje natjecateljski ritam.

"Kovačić, Gvardiol i Modrić dugo nisu mnogo igrali i nisu u optimalnoj formi. Posebno Kovačić, koji je ove sezone jedva igrao, a sada nam je potreban. Nije lako i treba nam vremena. Nemamo širok kadar, a to su neki od naših najvažnijih igrača."

Britanski mediji pritom su podsjetili kako je Dalić vodio Hrvatsku do pobjede nad Engleskom u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. No hrvatski izbornik nije želio govoriti o tome, već je pohvalio kvalitetu momčadi Thomasa Tuchela i njihovu dugu pripremu u SAD-u.

"Vrlo su snažna momčad. Njihova liga najbolja je na svijetu, a igraju vrlo napadački i vrlo brzo. Morat ćemo pružiti nešto više. Gledao sam utakmicu protiv Novog Zelanda, ali to nije bila stvarna situacija, bilo je nešto drukčije. Pokazuje koliko je vaša reprezentacija ozbiljna kada dođe u Ameriku gotovo 20 dana ranije kako bi sve pripremila. Ali ja sam uvijek optimist, poticat ću svoju momčad i učiniti sve što je u mojoj moći da pobijedimo", rekao je Dalić za The Guardian.

Hrvatska i Engleska igraju utakmicu 17. lipnja u 22:00 po našem vremenu.