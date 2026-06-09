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SLOMIO ČELJUST /

Modrić neće biti jedini: I engleska zvijezda nosit će masku

Modrić neće biti jedini: I engleska zvijezda nosit će masku
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Foto: Bradley Collyer/PA Images/Profimedia

Igrač Tottenhama zadobio je ozljedu u sudaru s napadačem Chelseaja Liamom Delapom

9.6.2026.
10:11
Hina
Bradley Collyer/PA Images/Profimedia
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Engleski branič Djed Spence rekao je da će na Svjetskom prvenstvu morati igrati noseći zaštitnu masku nakon što je prošli mjesec slomio čeljust u utakmici Premier lige.

Igrač Tottenhama zadobio je ozljedu u sudaru s napadačem Chelseaja Liamom Delapom i morao je nositi masku u njihovoj posljednjoj utakmici sezone protiv Evertona.

"Malo je neugodno, ali što je, tu je" rekao je Spence novinarima u ponedjeljak.

"Slomljena mi je čeljust pa je moram nositi tijekom cijelog turnira. To je nešto na što ću se morati naviknuti. Proći će tri mjeseca dok se potpuno ne zacijeli, tako da je to dugo vrijeme."

Spence, koji je igrao do kraja utakmice protiv Chelseaja, rekao je da nije bio zabrinut da bi mogao biti izvan terena zbog ozljede.

"Bilo je bolno, ali srećom igram nogomet nogama, a ne čeljusti. Tako da sam bio dobro", dodao je 25-godišnjak.

Engleska otvara Svjetsko prvenstvo protiv Hrvatske u Dallasu 17. lipnja kada će na terenu osim Spencea zaštitnu masku nositi i kapetan Vatrenih Luka Modrić koji je prije mjesec i pol slomio jagodičnu kost.

Engleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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