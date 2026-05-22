ŠOKIRAO MNOGE /

Izbornik Engleske objavio jedan od najkontroverznijih popisa ikad

Izbornik Engleske objavio jedan od najkontroverznijih popisa ikad
Foto: Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia

Kod kuće će ostati brojne zvijezde uključujući Alexandera-Arnolda, Palmera,Fodena i drugih

22.5.2026.
11:51
Sportski.net
Izbornik Engleske nogometne reprezentacije Thomas Tuchel objavio je popis igrača koji će putovati u Sjevernu Ameriku i tako potvrdio ono o čemu se danima govorilo.

Kod kuće će ostati brojne zvijezde uključujući Trenta Alexandera-Arnolda, Colea Palmera, Harryja Maguirea, Phila Fodena i druge, dok na prvenstvo idu drugi vratar Manchester Cityja James Trafford i pomalo iznenađujuće Noni Madueke.

Tuchelov popis:

Vratari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Obrana: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle)

Vezni red: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal)

Napad: Harry Kane (Bayern), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal)

Dodajemo kako je Gordi Albion u skupini s Ganom, Panamom i Hrvatskom s kojom 17. lipnja u 22 sata otvara prvenstvo.

Thomas TuchelEngleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
