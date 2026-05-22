Pratimo trening i povijesne sprint kvalifikacije za Veliku nagradu Kanade

Formula 1 karavana seli se preko Atlantika za petu postaju sezone 2026., Veliku nagradu Kanade. Nakon uzbudljivih utrka u Kini i Miamiju, prvenstvo stiže u Montreal na stazu koja je urezana u povijest sporta, no ovaj put s jednom značajnom novinom. Po prvi put, Circuit Gilles-Villeneuve bit će domaćin sprint formata, što jamči tri dana neprestane akcije i stavlja timove i vozače pred potpuno novi set izazova. Trenutak za pamćenje, za povijest Velike nagrade Kanade.

S obzirom na to da je borba za naslov prvaka sve neizvjesnija, a razlike između vodećih momčadi minimalne, svaki bod osvojen ovog vikenda mogao bi biti presudan. Posebna pažnja bit će usmjerena na petak, dan koji više nije rezerviran samo za lagano uhodavanje, već donosi prvi slobodni trening i odmah nakon njega napete sprint kvalifikacije koje će odrediti startne pozicije za subotnju utrku.

Veliku nagradu Kanade od 222. do 24. svibnja gledajte na kanalima RTL-a i platformi Voyo.

Jedinstveni izazov otoka Notre Dame

Velika nagrada Kanade odavno je stekla status jednog od najomiljenijih događaja u kalendaru Formule 1, zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji strastvenih navijača, nepredvidljivih utrka i staze koja je sposobna proizvesti dramu iza gotovo svakog zavoja. Deseci tisuća navijača slijevaju se u Montreal tijekom trkaćeg vikenda, stvarajući jednu od najupečatljivijih atmosfera u cijeloj sezoni. Ogromne tribine koje okružuju početni kompleks zavoja i slavnu ukosnicu, kao i sam ambijent - na umjetnom otoku Notre Dame usred rijeke Saint Lawrence - daju stazi Gilles Villeneuve karakter kakav nema nijedno drugo mjesto u Formuli 1.

Izgrađena na cestama otoka korištenog za Svjetsku izložbu Expo 67 i Ljetne olimpijske igre 1976., staza je prvu utrku ugostila 1978. godine. Simbolično, na njoj je svoju prvu pobjedu ostvario lokalni heroj Gilles Villeneuve, po kojem je kasnije i dobila ime. Sa svojih 4,361 kilometara, ova polu-permanentna staza ostaje jedan od najzahtjevnijih rasporeda u sportu unatoč relativno jednostavnom izgledu na papiru. Dugi pravci i zone snažnog kočenja potiču pretjecanja, dok niz uskih šikana zahtijeva apsolutnu preciznost od vozača koji voze na milimetre od zidova.

Nijedan dio staze ne nosi više povijesti od posljednje šikane i zloglasnog "Zida prvaka". Betonska barijera na izlazu iz posljednjeg zavoja svoje je ime zaradila tijekom Velike nagrade Kanade 1999. godine, kada su se u nju tijekom istog vikenda zabila čak tri svjetska prvaka: Michael Schumacher, Jacques Villeneuve i Damon Hill. Od tada je zid postao jedan od najprepoznatljivijih simbola Formule 1. Staza također ima reputaciju mjesta gdje se odvijaju nezaboravne utrke, poput legendarne pobjede Jensona Buttona 2011. u kišnim uvjetima, koja ostaje jedan od ključnih trenutaka moderne ere Formule 1.

Sprint format donosi novu dinamiku

Uvođenje sprint vikenda u Montrealu, jednom od ukupno šest u sezoni 2026., u potpunosti mijenja dinamiku trkaćeg vikenda. Umjesto tri slobodna treninga, timovi sada imaju samo jedan, što stavlja ogroman pritisak na inženjere i vozače da pronađu optimalne postavke bolida u samo 60 minuta. Raspored događanja na Velikoj nagradi Kanade pokazuje koliko je malo vremena za analizu i prilagodbu.

Akcija započinje u petak s jednosatnim slobodnim treningom, nakon čega slijede sprint kvalifikacije koje određuju poredak za subotnju sprint utrku. Subota donosi samu sprint utrku od 100 kilometara - kratku, intenzivnu borbu u kojoj se bodovi dodjeljuju prvoj osmorici vozača (od osam bodova za pobjednika do jednog boda za osmo mjesto). Kasnije istog dana održavaju se klasične kvalifikacije koje određuju startne pozicije za nedjeljnu glavnu utrku.

Ovaj format osigurava natjecateljsku akciju svakog od tri dana, ali istovremeno ograničava mogućnosti timova. Pravila parc fermé, koja zabranjuju veće promjene na bolidima, stupaju na snagu već s početkom sprint kvalifikacija u petak. Ipak, nova pravila dopuštaju timovima da nakon subotnjeg sprinta naprave prilagodbe na postavkama prije početka kvalifikacija za glavnu utrku, što im daje drugu priliku da reagiraju na podatke prikupljene tijekom prva dva dana. To znači da timovi koji pogriješe s početnim postavkama imaju šansu za ispravak, ali rizik od lošeg petka i subote i dalje je ogroman.

Petak: Dan odluke za cijeli vikend

S obzirom na novi format, petak postaje vjerojatno najvažniji dan vikenda. Sve započinje prvim slobodnim treningom u 12:30 po lokalnom vremenu. Tih 60 minuta bit će frenetično. Timovi će morati odraditi simulacije utrke, testirati performanse na jednom brzom krugu, procijeniti trošenje Pirellijevih najmekših komponenti guma (C3, C4 i C5) i potvrditi da li nova aerodinamička poboljšanja, koja donose i Mercedes i McLaren, funkcioniraju kako je predviđeno. Podloga staze, koja je obnovljena 2024. godine, i dalje je glatka i neabrazivna, ali budući da se staza rijetko koristi izvan F1 vikenda, razina prianjanja drastično će se mijenjati tijekom vikenda.

Samo četiri sata kasnije, u 16:30 po lokalnom vremenu, slijede sprint kvalifikacije. Format je skraćena verzija standardnih kvalifikacija: SQ1 traje 12 minuta, SQ2 10 minuta, a završni SQ3 samo osam minuta. Specifičnost je i u obaveznoj upotrebi guma: u prva dva segmenta vozači moraju koristiti novi set guma srednje tvrdoće, dok je za posljednji segment rezerviran set mekih guma. Zbog kratkog trajanja sesija, vozači će obično imati priliku za samo jedan brzi krug, što znači da nema mjesta za pogrešku.

Antonellijeva dominacija na kušnji

U Montreal se dolazi u trenutku kad je tinejdžerska senzacija Kimi Antonelli vozač u najboljoj formi. Mladi Talijan pobijedio je na prethodne tri Velike nagrade i stvorio prednost od 20 bodova ispred momčadskog kolege u Mercedesu, Georgea Russella. Antonelli se brzo nametnuo kao mjerilo sezone, no Kanada predstavlja ključnu priliku za Russella da uzvrati na stazi koja mu tradicionalno odgovara - ovdje je slavio prošle godine.

Istovremeno, postoje sve jači znakovi da Mercedes više nema jasnu prednost na vrhu. U Miamiju je Lando Norris u sprint utrci odnio pobjedu i time pokazao da su poboljšanja na McLarenu donijela značajan napredak. I on i njegov momčadski kolega Oscar Piastri bili su na postolju i u glavnoj utrci, što sugerira da se borba za naslov konstruktora zahuktava. S novim razvojnim paketima koje obje momčadi donose u Kanadu, pažnja je usmjerena na to hoće li se odnos snaga ponovno promijeniti.

Iza njih, Ferrari i Red Bull vrebaju svoju priliku. Max Verstappen napustio je Miami ohrabren napretkom Red Bulla, dok Lewis Hamilton u Montreal dolazi u potrazi za preokretom nakon dva teška vikenda. Staza Gilles Villeneuve jedno je od najuspješnijih mjesta u Hamiltonovoj karijeri. Ovdje je 2007. ostvario svoj prvi pole position i prvu pobjedu, a ukupno je na njoj slavio čak sedam puta, izjednačivši rekord Michaela Schumachera.

Vremenska prognoza dodatno će začiniti vikend. Za petak i subotu predviđa se prohladno, ali suho vrijeme s temperaturama do 19 stupnjeva Celzijevih. Međutim, za nedjelju je prognozirana 60 posto šanse za kišu, što bi moglo potpuno promijeniti tijek utrke i otvoriti vrata za iznenađenja. Promjenjivo kanadsko vrijeme, u kombinaciji s novim terminom utrke u svibnju, moglo bi dodati još jedno kaotično poglavlje u bogatu povijest ove staze.

Sve je, dakle, spremno za spektakl. Prvi sprint vikend u Montrealu bit će test za sve - od vozača koji će se morati brzo prilagoditi, preko inženjera pod pritiskom da donesu ispravne odluke u ograničenom vremenu, do stratega koji će morati planirati za dva potpuno različita natjecateljska dana. Petak će dati prve odgovore, ali konačni rasplet saznat ćemo tek kada bolidi u nedjelju prođu ciljnom ravninom nakon 70 krugova pakla na otoku Notre Dame.