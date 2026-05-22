Stručnjak briljirao uoči Velike nagrade Kanade: 'Max Verstappen je kao Marko Livaja'

Nakon tri tjedna pauze, Svjetsko prvenstvo Formule 1 nastavlja se petom utrkom sezone, Velikom nagradom Kanade u Montrealu. Sezona 2026. već je donijela pregršt uzbuđenja, a bitka za naslov zaoštrava. Navijače očekuje uzbudljiv sprint format na jednoj od najizazovnijih staza u kalendaru.

Sezona će konačno počinje kuhati nakon brojnih pauza i Kanadu svi željno iščekujemo jer je to utrka koja obećava dramu. Utrku je za naš portal najavio Ivan Peović, F1 entuzijast i stručnjak kojeg smo ugostili u podcastu Net.hr-a. Nismo imali tri tjedna F1, ali neki su vozači bili itekako zaposleni. Tu u prvom redu mislimo na Maxa Verstappena koji je vozio za svoju momčad na Nürburgringu.

Foto: Net.hr

Max je pokazao koliko voli utrkivanje i da mu F1 nije dovoljna. Ivan Peović usporedio ga je u tom pogledu s Markom Livajom kojeg viđamo na malonogometnim turnirima, a zna zaigrati i s djecom na ulici, otkrio nam je Ivan.

"Max Verstappen je kao Marko Livaja koji čisto iz baze igra mali nogomet. Imam jednu prijateljicu koja živi blizu njega i kaže mi da ga zna često vidjeti na ulici kako igra nogomet s djecom. Max je pravi vozač i nije jedini koji je to radio. Fernando Alonso je godinama pokušavao osvojiti Indy 500 Utrku kako bi popunio trostruku krunu jer je osvojio Monaco i 24 sata Le Mansa. Sebastian Vettel je također jedan od primjera, ali ima ih još. Verstappena bi usporedio s Jimom Clarkom koji je vozio 1960-ih godina. Jedan vikend je vozio Formulu 1, drugi Formulu 2, treći neke druge kategorije. To su vozači koji obožavaju utrkivanje. Ovisni su o adrenalinu, ali oni jednostavno uživaju u tome. Evo, i Kimi Antonelli je želio odraditi Nürburgring i srušiti rekord kruga, ali Toto Wolff mu je zabranio. Maxu nitko ne može zabraniti, ali naravno da to može biti opasno. Spomenuti Clark je nakon F1 otišao voziti F2 jednog vikenda, izletio je sa staze i poginuo. Uvijek postoji rizik, ali Max je dovoljno inteligentan i kvalitetan da može procijeniti što mu je prihvatljiv rizik", kazao je Peović koji nam je najavio i Veliku nagradu Kanade.

"Vratili su Kanadu u peti mjesec i sad imamo zanimljivu situaciju s vremenom. Pogledao sam prognozu i u nedjelju je šansa za kišu 56 posto. Možda je bude, možda ne, to je Kanada u svibnju, sve je moguće. Kiša bi mogla dati poseban gušt utrci.

Foto: XPB Images, XPB Images Ltd/Alamy/Profimedia

Ovaj vikend bi mogli vidjeti poboljšanja bolida koja su napravili Ferrari i McLaren, iako sprint vikendi nisu baš dobri za promjene jer imate samo jednu trening sesiju u petak. Ferrari i McLaren mogli bi ovu utrku optimizirati neke stvari koje su donijeli, kao i Red Bull", najavio je Peović.

U podcastu smo se dotaknuli i situacije s Antonellijev i Russellom u Mercedesu, komentirali smo sezonu Ferrarija, a spomenuli smo sve ekipe što možete pogledati u podcastu gore.