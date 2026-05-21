Pauza je gotova: 'Ovdje uvijek bude drame, svi trebaju gledati, a ovaj dečko je strašno zreo'

Nakon tri tjedna pauze, Svjetsko prvenstvo Formule 1 nastavlja se petom utrkom sezone, Velikom nagradom Kanade u Montrealu. Sezona 2026. već je donijela pregršt uzbuđenja, a bitka za naslov zaoštrava. Navijače očekuje uzbudljiv sprint format na jednoj od najizazovnijih staza u kalendaru.

Veliku nagradu Kanade od 22. do 24. svibnja gledajte na kanalima RTL-a i na platformi Voyo

Vikend u Kanadi najavili smo uz pomoć kreatorice sadržaja i F1 entuzijastice Paole Markek, jedne od naših stalnih gošći. Paola nam je skrenula pažnju na događanja u protekla tri tjedna, dotaknuli smo se vodećih timova i najavili uzbudljiv vikend u Kanadi.

"Kanada uvijek bude nezgodna, to je jedna od najdramatičnijih utrka. Uvijek bude neki sudar ili crvena zastava ili neka drama prije, poslije ili tijekom utrke. Budu tu neočekivani pobjednici, mislim da se svi trebaju uključiti u nedjelju navečer jer nas čeka zanimljiva utrka", počela je Paola.

Nema sumnje, prvi favorit je opet Mercedes, Kimi Antonelli vezao je tri pobjede, a prošle godine u Kanadi je slavio George Russell.

Je li Paolu iznenadila ova uvodna dominacija Antonellija koji je odlično nosi sa svime što vrh Formule 1 nosi.

"Malo jesam, ali nije bilo neočekivano. Prošle godine smo vidjeli njegov dobar performans. Imam osjećaj da je prošle sezone ispucao sve rookie pogreške. Jako je zreo za dijete od 19 godina. Možda me malo začudilo koliko je rano to krenulo, ali možda i nije. Bio je tu uvijek malo iza Georgea. Sad su mu se kockice lijepo posložile. Pokazao je da može biti fokusiran svih 50-70 krugova što je jako zrelo za vozača od 19 godina", rekla je Paolo.

Pokazao je smirenost, ali ne samo u vožnji, već i u komunikaciji, što s timom, što s medijima. Izgleda kao da je već navikao na ovu poziciju vodećeg.

"Je, odgovara i na nezgodna novinarska pitanja o Russellu i timu vrlo odraslo i s mjerom. Posebno je impresivno kako radi s talijanskim medijima. Njima je inače u fokusu Ferrari, a sada se pojavio njihov vozač u Mercedesu i sav fokus je na njemu i Georgea je bilo strah hoće li Antonelli puknuti pod pritiskom, ali čim je završio srednju školu sve se posložilo. Oduševio me je koliko je na razini u svim segmentima", kazala nam je Paola.

